La muralla más grande de España está en Extremadura: 6,5 kilómetros de fortificaciones, una alcazaba de 8 hectáreas y el pulso de una ciudad de frontera
Badajoz no se entiende sin su línea defensiva. La ciudad se ciñe a 6.541 metros de muralla abaluartada levantada entre los siglos XVII y XVIII para responder a la artillería moderna.
A orillas del Guadiana, Badajoz no se entiende sin sus muros. La ciudad creció abrazada a ellos, los amplió, los reforzó y los convirtió en su mejor defensa. Hoy puede presumir, con documentos en la mano, de tener la muralla abaluartada más extensa de España, con 6.541 metros de perímetro y un diseño militar que aún asombra por su precisión. No es la más antigua ni la más alta, pero sí la más grande; una fortaleza hecha para resistir el tiempo y el cañón.
Un bastión de seis kilómetros y medio
Entre los siglos XVII y XVIII, los ingenieros de la Corona levantaron un recinto de once baluartes, cuatro semibaluartes, fosos, contraguardias y caminos cubiertos. El sistema, inspirado en las ideas del francés Sébastien de Vauban, transformó la ciudad en una estrella de piedra y tierra perfectamente adaptada al relieve.Su trazado permitía defender cada ángulo con fuego cruzado; una auténtica lección de ingeniería militar moderna.
Para recorrer su muralla te recomiendo partir del Puerto de las Palmas y seguir el curso del Guadiana hasta el baluarte de San Pedro, subir al casco histórico, visitar la Alcazaba y finalizar en el Fuerte de San Cristóbal, en la orilla opuesta.
Ocho hectáreas de pasado islámico
Mucho antes de los cañones y las geometrías europeas, ya existía aquí otra fortaleza; la Alcazaba, construida en el siglo IX por Ibn Marwán. Con ocho hectáreas intramuros, es la mayor fortaleza musulmana de Europa y domina la ciudad desde la colina del Cerro de la Muela. Sus torres cuadradas, la Puerta del Capitel o la Torre de Espantaperros, uno de los emblemas de Badajo, conservan la esencia de Al-Ándalus. Desde sus adarves se contempla la ciudad moderna y, en días claros, las llanuras que llevan hasta Portugal.
El punto más fotogénico del conjunto es la Puerta de Palmas, inaugurada en 1551. Dos torres cilíndricas custodian el arco de acceso al Puente de Palmas, sobre el Guadiana. Fue puerta de entrada, símbolo de poder y prisión temporal. Hoy, restaurada y luminosa, sigue recibiendo al viajero como hace quinientos años; con la serenidad de quien ha visto pasar toda la historia.
Una frontera que se convirtió en lección de arquitectura
Durante siglos, Badajoz fue frontera viva con Portugal. A tan solo veinte kilómetros, Elvas replicó su sistema defensivo. Juntas forman el mayor conjunto de fortificaciones abaluartadas de la Península Ibérica y uno de los más completos de Europa. El conjunto portugués está reconocido por la UNESCO desde 2012, y Badajoz aspira a incorporarse a esa declaración como parte del sistema histórico que unía ambas orillas del Guadiana.
Badajoz es una de esas ciudades que no se conquistaron del todo. Se abrieron, sin rendirse. Hoy, las murallas ya no dividen, pero siguen marcando el pulso; son miradores, caminos, memoria. Caminar por ellas es recorrer la historia de una frontera que unió más de lo que separó, y entender que a veces la fortaleza más grande no es la que protege, sino la que perdura.
Síguele la pista
Lo último