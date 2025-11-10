La muralla más grande de España está en Extremadura: 6,5 kilómetros de fortificaciones, una alcazaba de 8 hectáreas y el pulso de una ciudad de frontera

Mucho antes de los cañones y las geometrías europeas, ya existía aquí otra fortaleza; la Alcazaba, construida en el siglo IX por Ibn Marwán. Con ocho hectáreas intramuros, es la mayor fortaleza musulmana de Europa y domina la ciudad desde la colina del Cerro de la Muela. Sus torres cuadradas, la Puerta del Capitel o la Torre de Espantaperros, uno de los emblemas de Badajo, conservan la esencia de Al-Ándalus. Desde sus adarves se contempla la ciudad moderna y, en días claros, las llanuras que llevan hasta Portugal.