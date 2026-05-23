Ni Toledo ni Ávila: la muralla más espectacular de España rodea una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y conserva más de 80 torres defensivas

La muralla lleva siglos formando parte de la vida diaria de esta ciudad porque está completamente integrada en el paisaje urbano. Hay puertas abiertas entre calles modernas, vecinos cruzándola continuamente y un paseo de más de dos kilómetros que permite recorrer prácticamente entero el perímetro defensivo de la antigua Lucus Augusti.

Muralla romana de la ciudad de Lugo (Galicia) / Istock / JUAN ENRIQUE DEL BARRIO

Por esa manera de estar presente mires donde mires, empezarás tu escapada a Lugo caminando por el centro e inevitablemente terminarás subiendo a la muralla romana casi sin pensarlo. Desde arriba se ven los tejados, las plazas, las terrazas y buena parte del casco histórico.

Adriana Fernández

La única muralla romana del mundo conservada íntegramente

El gran símbolo de Lugo se construyó entre finales del siglo III y comienzos del IV, en tiempos del Imperio romano tardío, con el objetivo de proteger la antigua ciudad de Lucus Augusti, fundada oficialmente por Paulo Fabio Máximo en nombre del emperador Augusto. Con el tiempo, Lugo terminó convirtiéndose en uno de los núcleos urbanos más importantes de la Gallaecia romana y parte de ese legado sigue bastante visible en distintos puntos del casco histórico.

La espectacular muralla de Lugo / Istock

Aunque hayas visto un sinfín de murallas en tus viajes, esta es excepcional por su grado de conservación. La muralla mantiene completo todo su perímetro original (2.117 metros, ni más ni menos), algo extremadamente poco habitual en construcciones defensivas romanas de este tamaño. Por eso, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

Otro detalle poco común es que la parte superior de la muralla puede recorrerse prácticamente entera caminando, una experiencia que se ha convertido en un must para quienes visitan la ciudad. Olvídate de los autobuses turísticos de doble altura que recorren las ciudades: aquí tienes la versión auténtica de conocer un destino al completo con las mejores vistas. ¡Y gratis!

Se levantó en época romana / Istock / 5

Otro detalle a tener en cuenta es cuándo la visitas, ya que la sensación cambia bastante según la hora del día. Por la mañana suele haber gente haciendo deporte o caminando, mientras que al atardecer está mucho más tranquila y las luces sobre la piedra mejoran la imagen aún más si cabe.

Más de 80 torres defensivas y varias puertas históricas

Uno de los aspectos que más llama la atención al recorrer la muralla de Lugo es la enorme cantidad de torres defensivas. El recinto conserva más de 80 torres (originalmente fueron unas 85) distribuidas a lo largo del trazado y muchas mantienen todavía planta semicircular y parte de su estructura original romana.

El recinto cuenta actualmente con varias puertas históricas y accesos posteriores abiertos con el crecimiento urbano moderno, como la Porta Miñá, considerada una de las entradas más antiguas y una de las que conserva más elementos medievales. También destacan puertas como la Porta de Santiago, tradicionalmente utilizada por peregrinos que hacían el Camino de Santiago, o la Porta Falsa.

Catedral de Lugo en el centro del casco antiguo, rodeada por la muralla romana / Istock / t

Muy cerca de la muralla se conserva también la catedral de Santa María de Lugo, iniciada en el siglo XII y famosa, entre otras cosas, por exponer permanentemente el Santísimo Sacramento (por eso el cáliz y la hostia que aparecen en el escudo de Lugo, llamada 'la ciudad del Sacramento'), una tradición que explica el privilegio papal del que disfruta la ciudad. Además, es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 2015.

En tu recorrido por el centro histórico (muy manejable; puedes hacerlo fácilmente caminando) irás encontrando además plazas porticadas, edificios medievales, fachadas barrocas... Un poquito de todo lo que ha sido Lugo a lo largo de los siglos. A todo ello hay que añadir numerosos bares y tabernas, como en la Praza do Campo, donde la gastronomía gallega ocupa un papel muy importante en la vida cotidiana local.