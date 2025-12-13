Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro

La finalización de esta intervención permitirá al visitante vivir una experiencia en un enclave único con una importancia estratégica en los intercambios comerciales de la Edad de Hierro. Una visita a este enclave empezará en Montán que, a través de una senda entre pinares, conduce al visitante a la puerta de esta fortificación y a través de ella a un asentamiento en el que se observan a la perfección los espacios destinados a almacenar mercancías y los habitáculos sitos en la parte posterior. Un paseo por la historia completamente rodeado de idílicos paisajes de naturaleza virgen.