Ni la muralla de Ávila, ni el Alcázar de Segovia: la fortaleza medieval mejor conservada de España es un castillo de templarios levantado en el siglo XII en medio del Camino de Santiago

El Palacio Nuevo fue construido por el primer Conde de Lemos en el siglo XV, y cuenta con aproximadamente 4000 metros cuadrados. Dentro de él se encuentran el Cuarto Viejo, levantado sobre estructuras de los templarios; y el patio en forma de “U”, donde a su derecha encontraremos la bodega y la sala de armas, actualmente rehabilitada. Por otro lado, a su izquierda veremos la Sala de los Hombres Buenos, la Sala Rica y la exposición Templum Libri, dividida en una estancia dedicada a códices y manuscritos de temática religiosa y otra enfocada en las Ciencias y Humanidades.