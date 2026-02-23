Ni la muralla de Ávila, ni el Alcázar de Segovia: la fortaleza medieval mejor conservada de España es un castillo de templarios levantado en el siglo XII en medio del Camino de Santiago
Fue una de las bases clave para la Orden del Temple y puedes visitarla y recorrer su historia de forma gratuita.
España tiene algunos de los monumentos más impresionantes del mundo como la Muralla de Ávila, la Catedral de Burgos o el Alcázar de Segovia. Sin embargo, Castilla y León cuenta con muchos más igual de impresionantes, como por ejemplo la fortaleza medieval mejor conservada de todo el país.
Se encuentra en medio del Camino de Santiago, en la provincia de León, y fue construida sobre un asentamiento de la primera Edad del Hierro. En el XII fue entregada a los templarios por parte de Fernando II, que tenían la encomienda de defender a los peregrinos. Durante sus más de 100 años en ella, fue ampliada significativamente, por lo que terminó convirtiéndose en una base clave para la Orden del Temple.
Una fortaleza impresionante
Hablamos del Castillo de los Templarios, situado en la localidad de Ponferrada. Cuenta con aproximadamente 8.000 metros cuadrados, y está considerado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 1924. Su interior se divide en 4 zonas: la zona amurallada con sus rondas y torres, el Castillo Viejo, el Palacio Nuevo y un espacio al aire libre.
Zonas muy diferentes
La zona amurallada todavía conserva el perímetro original del siglo XII, pero con el paso de los años ha sido mejorada por sus diferentes poseedores. La reforma más fuerte fue gracias al Conde de Lemos, que añadió la Ronda del Sil, la Ronda Alta y la Ronda Baja para proteger la fortaleza. El Castillo Viejo, en cambio, fue construido después de los templarios durante los siglos XIV y XV, y cuenta con la Torre del Homenaje Viejo, la Torre del Duque de Arjona o Cubo Viejo, la Torre del Homenaje Nuevo o Cubo Nuevo y la Torre de los Reyes Católicos.
El Palacio Nuevo fue construido por el primer Conde de Lemos en el siglo XV, y cuenta con aproximadamente 4000 metros cuadrados. Dentro de él se encuentran el Cuarto Viejo, levantado sobre estructuras de los templarios; y el patio en forma de “U”, donde a su derecha encontraremos la bodega y la sala de armas, actualmente rehabilitada. Por otro lado, a su izquierda veremos la Sala de los Hombres Buenos, la Sala Rica y la exposición Templum Libri, dividida en una estancia dedicada a códices y manuscritos de temática religiosa y otra enfocada en las Ciencias y Humanidades.
Una visita al castillo
Si quieres visitarlo y hacer un recorrido por toda su historia, debes saber que hasta final de mes abre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, pero en el mes de marzo extenderá su horario hasta las 19:00. El recorrido dura aproximadamente 1 hora y media, y es gratis todos los miércoles. Si no, la entrada general cuesta solo 6 euros.
Síguele la pista
Lo último