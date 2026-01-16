El municipio de Sevilla que alberga una de las estatuas romanas mejor conservadas del mundo: apareció tras las obras de un aparcamiento

De ese modo, el aspecto original de la 'Amazona herida' era distinto al que presenta en la actualidad, pues contaba con color. Así, mientras en la actualidad aún se pueden ver restos de color rojo y ocre-anaranjados en su pelo y estructura, un examen determinó la persistencia de zonas coloreadas en azul egipcio en el vestido, los ojos y las riendas que se anudan a modo de cinturón.