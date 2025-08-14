Este es el municipio más rico de Tenerife: piscinas naturales, barcos hundidos y una cesión histórica

En la costa, la oferta de playas y calas es variada. El Varadero de Barranco Hondo destaca por sus guijarros y tranquilidad, como también La Nea, con su paseo marítimo y marea de arena negra renovada. A pocos metros está el puertito de Radazul, protegida por su embarcadero y su solárium y son muy conocidas a su vez las piscinas naturales de Tabaiba Baja.