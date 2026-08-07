El municipio con menos habitantes de España tiene un alcalde, un censo de dos personas y ahora, por primera vez en años, empieza a crecer: "Una de sus bondades más preciadas es el silencio"
Considerado por muchos como el pueblo más tranquilo del país, este diminuto municipio de Toledo es una joya por descubrir.
A lo largo de las últimas décadas hemos visto como los pueblos del interior del territorio han ido perdiendo habitantes de manera paulatina, ya sea por el hecho de que muchos de ellos se trasladan a vivir a las grandes ciudades o que, al no haber niños, no hay un relevo generacional, con lo que tan solo quedan los más mayores. Una de las razones por la que la gente abandona los pueblos, dando lugar a lo que llamamos la "España vaciada", suele ser la falta de recursos y la mala comunicación que hay con el resto del mundo, y es que muchas de estas villas no cuentan ni con un simple colmado o restaurante, por no hablar de la ausencia de simples tiendas o centros médicos.
Por suerte, durante los últimos años muchos de estos pueblos que habían quedado prácticamente abandonados están volviendo a crecer, gracias a que mucha gente de la ciudad – cansada de los precios desorbitados del alquiler, o simplemente en busca de una atmósfera más limpia y tranquila – decide mudarse a los pueblos de interior. Uno de estos casos lo podemos ver en Illán de Vacas, un pequeño municipio de la provincia de Toledo, con tan solo dos habitantes censados, pero que recientemente está experimentando un crecimiento muy esperanzador.
El pueblo más pequeño de España
Ubicado a tan solo unos 60 kilómetros de la ciudad de Toledo, y a poco menos de 100 kilómetros de Madrid capital, el municipio de Illán de Vacas está considerado como el pueblo más pequeño de toda España. Según el Instituto Nacional de Estadística, el pasado 2025 los habitantes censados en el pueblo eran 8, un aumento considerable con respecto a los 2 con los que hace unos pocos años contaba el pueblo. Lo curioso es que, a pesar de tratarse de un pueblo tan pequeño (tan reducidas son sus dimensiones que el pueblo no tiene ningún tipo de establecimiento comercial), desde el comienzo de la democracia siempre ha tenido alcalde. Más curioso todavía es el hecho de que la alcaldía siempre ha recaído en la misma familia del pueblo.
Perteneciente a la comarca de Talavera de la Reina, el pueblo es un auténtico remanso de paz. Pero en su día, Illán de Vacas fue un pueblo importante, con hasta 200 habitantes; de hecho, el tren de la línea Madrid-Cáceres tenía una parada en el pueblo, de la cual no queda más que el recuerdo. Si bien los censados en el pueblo son actualmente solo 3 habitantes, por el pueblo se puede ver a más gente: algunos agricultores que trabajan las más de 600 hectáreas de olivo, calmo y cereal que rodean el pueblo, y aquellos que van a pasar el fin de semana. “Habitualmente, trabajando habrá como unas siete personas,” explica Javier Bollaín Renilla, el alcalde del pueblo, “Hay uno que vive aquí y está censado en Talavera. Y los fines de semana esto se llena. Éste pasado éramos como 12 personas”.
Por el pueblo se dejan ver también muchos curiosos, atraídos por la promesa de pasearse por el pueblo más pequeño de España. Algunos de ellos, con un poco de suerte, verán alguna de las casas vacías que hay en sus calles y les entrará el picor de querer trasladarse allí. Por que, aunque de primeras podría no parecerlo, el pueblo está perfectamente comunicado: situado a 7 kilómetros de la A-5, el pueblo se extiende junto a la CM-4002, que conecta Illán de Vacas con los pueblos vecinos de Cebolla y Los Cerralbos. Pero lo más importante es que ¡el pueblo tiene conexión 5G!
Un remanso de paz
Al tener un censo de población tan reducido, el ambiente de el pueblo es de lo más relajado y tranquilo. Aquí no hay ningún tipo de bullicio, y la gente que llega aquí lo hace, principalmente, para descansar. La única desventaja que tiene el pueblo es que, al ser tan pequeño, no tiene ningún bar ni restaurante, por lo que, para poder ir a tomar algo con los vecinos, hace falta coger el coche y trasladarse hasta alguna de las localidades vecinas.
Con calles de gravilla, nada más a la entrada del pueblo se erige la pequeña iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, un templo de origen histórico que constituye el corazón del municipio. Rodeado de campos, los cuales se extienden hasta más allá de donde alcanza la vista, en el pueblo también se pueden observar las ruinas del antiguo molino de aceite, situado en uno de los extremos del pueblo.
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