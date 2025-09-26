El municipio de León que esconde el castillo templario más impresionante de Europa: se utilizaba para proteger a los peregrinos del Camino de Santiago

Originalmente, en la cima de la colina donde actualmente se alza el castillo, había una pequeña fortaleza de origen castreño. Fue Fernando II de León que, en el 1178, permitió a los templarios de la Orden del Temple que se establecieran en la zona, con el fin de servir a los intereses del rey de León, evitar los enfrentamientos entre leoneses y gallegos que querían hacerse con el territorio, y proteger el Camino de Santiago y sus peregrinos ante la presencia de los musulmanes.