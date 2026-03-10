Lo llaman "la catedral de las muñecas" y está en un pequeño pueblo de Alicante: es la cuna de la marca de juguetes más famosa de España desde el siglo XIX
Pese a su fama mundial, siempre ha mantenido su sede en su ciudad natal
Lejos de capitales y grandes ciudades, en España se esconde una villa de interior montañoso y sierra responsable de la infancia de más de uno de nuestros lectores. Cuenta con un palacio fortaleza, un palacete señorial, un museo del aceite y hasta uno dedicado a los Reyes Magos, pero su historia se centra en su mayor conquista: ser el responsable de crear la primera y más famosa industria muñequera de España desde 1870.
Quizá te suenen “las muñecas de Famosa”, y esta es la pista que has de seguir para llegar a este destino histórico. Pero para entender sus raíces, hay que remontarse a 1870, cuando Ramón Mira Vidal volvió a su Onil natal, a los pies de la Sierra de Onil, en la provincia de Alicante, tras su exilio migratorio, con la idea de producir pequeñas muñecas de barro.
Antes de acabar el siglo, y con 50 trabajadores en plantilla, en su mayoría mujeres, la empresa de Mirá ya había patentado su primer “barniz de muñecas” y exportaba regularmente cabezas de porcelana a Alemania, en un contexto en que la industria principal del pueblo se basaba en la agricultura y ganadería.
La primera fábrica de muñecas modernas de España
Tras su muerte, su mujer Petra García y los socios del matrimonio Juan-Mora continuaron su legado bajo el nombre “Eduardo Juan y Cía”, fundando la que es considerada primera fábrica de muñecas modernas de España, y vendiéndola 22 años después a "Hijos de Francisco Merín Pérez", quienes incorporarían a la fabricación muñequera maquinaria especializada de plástico.
Debido al poco retorno que suponía la laboriosa producción de este producto, y en un intento por evitar el cierre de los talleres que por entonces ocupaban gran parte de la industria del municipio, a mediados de siglo diversas empresas se unieron dando vida a Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A, mundialmente conocida como “Famosa”.
Responsable de recuerdos como Nenuco, las Nancy, o los Barriguitas, la última incorporación de Famosa se cerró a las puertas del siglo XXI, con la unión de la alemana Playmobil en los famosos “clicks de Famobil” con sede, ahora bajo propiedad de la germana, a los pies de la misma sierra que un día dio vida a su primera muñeca.
El Museo de la muñeca: un paseo por la infancia
Desde la era de las muñecas de arcilla cocida y porcelana hasta las más modernas de polietileno, el Museo de la Muñeca de Onil, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) recoge el paso de la historia que ha marcado la infancia de España, en un recorrido por 2.500 piezas entre muñecas, accesorios y maquinaria.
Está abierto de martes a domingo y su visita es libre y gratuita, aunque también ofrece guías de pago.
Visitas imprescindibles en tu paso por Onil
Además de la industria muñequera, Onil guarda la historia viva que compone su cultura, con puntos tan espectaculares como el Palacio-Fortaleza del Marqués de Dos Aguas.
Perteneciente a los siglos XVI y XVII, esta estructura de estilo gótico y renacentista está declarada como Bien de Interés Cultural, además de conformar uno de los edificios más impresionantes de la villa.
Además, Onil es responsable del único Consulado de los Reyes Magos del mundo, con una sala dedicada al artista olivenco Eusebio Sempere, premio Príncipe de Asturias de Bellas Artes en 1983.
