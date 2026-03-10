Lo llaman "la catedral de las muñecas" y está en un pequeño pueblo de Alicante: es la cuna de la marca de juguetes más famosa de España desde el siglo XIX

Lejos de capitales y grandes ciudades, en España se esconde una villa de interior montañoso y sierra responsable de la infancia de más de uno de nuestros lectores. Cuenta con un palacio fortaleza, un palacete señorial, un museo del aceite y hasta uno dedicado a los Reyes Magos, pero su historia se centra en su mayor conquista: ser el responsable de crear la primera y más famosa industria muñequera de España desde 1870.