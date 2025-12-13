Mula, el pueblo de Murcia donde se filmó la adaptación de una famosa novela de Almudena Grandes: "Paisaje esplendido, dulce en el llano sembrado de huertas"

En el caso concreto de 'Malena es un nombre de tango', la conexión con Mula resulta especialmente evocadora. Aunque la localización no se menciona de forma explícita en la novela, la autora describe un entorno que encaja con la fisonomía del territorio muleño: “paisaje esplendido, dulce en el llano sembrado de huertas y de agua, y en las laderas suaves, plantadas de frutales, grandioso al mismo tiempo en las alturas de esas montañas grises y severas que nos miraban desde muy lejos, como si fueran las gigantescas nodrizas de la Tierra”.