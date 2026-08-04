Una mujer ha recorrido más de 100 países del mundo y este es al que volvería siempre: "Puedo viajar a cualquier sitio pero aquí es donde descansa mi alma"
La combinación de naturaleza, hospitalidad y vínculo emocional es lo que la lleva a ese lugar una y otra vez.
Jessica Nabongo es, probablemente, una de las mujeres viajeras más populares. Escritora, fotógrafa, conferenciante y experta en viajes estadounidense de origen ugandés, es conocida por haber completado la visita a los 195 países soberanos del mundo en 2019, un logro que la convirtió en una de las viajeras más influyentes de la última década.
Y cuando se le pregunta por cuál es el sitio al que volvería una y otra vez, no lo duda. La respuesta puede sorprender a mucha gente, que normalmente espera que quienes han recorrido más de cien países respondan con destinos exóticos o remotos. Sin embargo, con las viajeras más experimentadas sucede lo contrario: suelen elegir un lugar con el que mantienen un vínculo profundo. Y en el caso de Nabongo es Uganda.
Por qué este país
Uganda es el país de origen de la familia de Nabongo. Quizá por eso es tan contundente y emotiva en su respuesta. “Uganda es mi hogar. Puedo viajar a cualquier parte, pero ahí es donde descansa mi alma”.
Para la escritora, es la combinación de naturaleza, hospitalidad y vínculo emocional es lo que hace que recomiende Uganda una y otra vez. Así lo hizo en su libro más exitoso, ‘The Catch Me If You Can: One Woman's Journey to Every Country in the World’, publicado en 2022, donde relata sus experiencias en los 195 países, desde destinos muy conocidos hasta algunos de los lugares menos visitados del planeta.
Aunque, más que una guía de destinos, el libro es más bien una selección de los cien países favoritos de Nabongo a lo largo y ancho del planeta. Una selección con la que deja claro que para ella viajar no consiste en "coleccionar países", sino en volver a aquellos que realmente emocionan.
Qué hace que esta creadora de contenido sea especial
Nabongo nació en Detroit (Estados Unidos) en 1984, hija de padres ugandeses, por lo que posee doble nacionalidad. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de St. John's y posteriormente cursó un máster en la London School of Economics. Antes de dedicarse profesionalmente a viajar, trabajó para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y fue profesora de inglés en Japón.
Y lo que la diferencia de muchos creadores de contenido es que insiste en que viajar no consiste en tachar países de una lista, sino en comprender culturas y romper prejuicios. Una de sus frases más conocidas es: "Las personas se parecen mucho más entre sí de lo que creemos". Sin embargo, como ella misma insiste, "los medios nos han enseñado a temer al mundo mucho más de lo que deberíamos". Esa idea resume bastante bien su filosofía, y es que después de recorrer prácticamente todo el planeta, sostiene que la inmensa mayoría de las personas son hospitalarias y que el miedo suele ser una barrera mucho mayor que la realidad.
Viajar a Uganda y mirar el país africano a través de los ojos de Nabongo puede ser un buen ejercicio de apertura de mente. Entre otras cosas, porque es uno de esos países que rara vez encabezan las listas de destinos imprescindibles, pero que dejan una huella muy profunda en quienes lo visitan. No destaca por un único icono, sino porque reúne en un territorio relativamente pequeño una diversidad natural y humana extraordinaria.
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