5 motivos para visitar Valencia un año después de la DANA: un nuevo restaurante, un hotel top y una costumbre que debería ser Patrimonio de la Humanidad

Si hay un símbolo que refleja la vuelta a la vida de Valencia, son las flores. Y por eso una parada imprescindible es Ruzafa, el barrio más colorido de la ciudad. Su nombre significa jardín en árabe y su historia se remonta a los orígenes de Valencia: la actual Puerta Ruzafa marcaba el límite de la antigua muralla y el barrio fue durante siglos una fértil huerta que abastecía a la ciudad. Allí descubrimos One Shot Puerta Ruzafa, el último hotel de la cadena One Shot Hotels, reconocida por su apuesta por el arte, la arquitectura y la cultura local. Su ubicación estratégica, a pocos minutos del mercado de Colón, los Jardines del Turia o la Estación del Norte, lo convierte en el punto de partida ideal para recorrer Valencia a pie o en bicicleta.