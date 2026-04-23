Mosaicos originales, un museo subterráneo único en Europa y un teatro casi intacto: así es la ciudad romana mejor conservada de España

Con más de dos mil años a sus espaldas, esta ciudad se despliega como un libro abierto donde cada capítulo corresponde a una civilización distinta. Pocas ciudades del Mediterráneo han sido escenario de batallas tan decisivas: su bahía natural fue un refugio estratégico desde la Antigüedad, atrajo por igual a cartagineses, romanos y árabes, que vieron en ella no solo un lugar seguro para sus naves, sino una posición determinante para controlar el comercio y la política del Mare Nostrum.

Curiosamente, la extraordinaria densidad de su patrimonio continúa siendo una joya que muchos pasan por alto en las rutas turísticas más populares. Eso sí, la parada obligatoria es un teatro que se mantiene prácticamente intacto a pesar del paso del tiempo. También conserva mosaicos originales y un museo subterráneo que se ha convertido en uno de los tesoros más singulares de Europa. Y todo esto sin ir muy lejos: los encantos de Cartagena (Murcia) son un auténtico regalo que define nuestra historia.

Adriana Fernández

Antes de convertirse en uno de los enclaves estratégicos de Roma, Cartagena había sido fundada por los fenicios bajo el nombre de Qarta Hadasht. Su posición con un puerto era capaz de controlar las rutas entre Oriente y Occidente, convirtiéndola en un punto clave del Mediterráneo. Esa continuidad histórica explica que la Cartagena actual sea un mosaico de épocas y culturas. Aun así, entre todos sus vestigios arqueológicos, el teatro romano destaca como el monumento antiguo más imponente conservado en la ciudad.

El teatro mejor conservado del Imperio Romano en Europa tiene un museo subterráneo

Levantado a finales del siglo I a. C. bajo el mandato de Augusto, fue un escenario monumental donde se representaban tragedias, comedias y ceremonias públicas. Su recuperación, iniciada tras su inesperado hallazgo en 1988, permitió que hoy se alce de nuevo como un símbolo, unido por un pasadizo subterráneo al museo diseñado por Rafael Moneo, que narra la historia del edificio desde sus cimientos hasta su renacer contemporáneo.

No debe confundirse con el Anfiteatro, situado junto a la plaza de toros, que tuvo un uso radicalmente distinto: allí se buscaba el espectáculo. Combates de gladiadores, fieras y exhibiciones de fuerza daban vida a un recinto que aún permanece en proceso de excavación y que añade otra capa a la riqueza arqueológica del casco urbano. Y lo cierto es que para los romanos, el teatro no era un mero entretenimiento, sino un elemento estructural de la vida cívica.

El anfiteatro romano de Cartagena (Murcia) / Istock / Orietta Gaspari

Cada gran ciudad del Imperio contaba con uno y sus quehaceres se paralizaban por completo cuando había espectáculo: cesaba la actividad comercial, se detenían los oficios y la comunidad entera se volcaba en el espectáculo. Hoy, tanto el teatro como el foro pueden visitarse gracias a una integración modélica entre arquitectura contemporánea y patrimonio antiguo.

Mosaicos originales y mucho más: un tesoro cargado de historia

¡Ojo! Pero Cartagena no se limita a su legado clásico. El esplendor modernista que floreció a finales del siglo XIX, impulsado por el auge económico de la minería y la industria, un aspecto que se manifiesta en la calle Mayor y en numerosos edificios que exhiben balcones acristalados, forjas ornamentales y cúpulas de la burguesía local. La Casa Llagostera o el imponente Palacio Consistorial son solo dos ejemplos de ese patrimonio urbano.

Los icónicos mosaicos de Cartagena / Istock / soniabonet

A su vez, los museos refuerzan la identidad marítima de la ciudad. El ARQVA, referente en arqueología subacuática, expone tesoros extraídos del fondo marino, mientras que el Museo Naval conserva el célebre submarino de Isaac Peral, una obra de ingenio que revolucionó la historia naval y continúa siendo motivo de orgullo cartagenero. Sin embargo, muchos viajeros preguntan por la Casa de la Fortuna, donde se puede admirar la belleza de sus pinturas murales y mosaicos con variados motivos como el cisne, esvásticas, flores o granadas. Todo cargado de un gran simbolismo mitológico. Otros lugares clave para ver mosaicos es en el Barrio del Foro Romano (Edificio del Mosaico) o el Parque Torre.