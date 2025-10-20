Donde la naturaleza es un auténtico espectáculo: los 8 Monumentos Naturales de Galicia
La Xunta distingue con este título a espacios o elementos naturales únicos por sus características geológicas, por su valor ambiental o por su bagaje histórico
De norte a sur, de este a oeste... en cualquiera de los cuatro puntos cardinales, Galicia ofrece cientos de espectaculares paisajes que visitar y con los que deleitarse. Sin embargo, dentro del amplísimo catálogo de enclaves de los que presumir, existen un puñado que, además de por su belleza, destacan por su "rareza". Son espacios o elementos naturales únicos por sus características geológicas, por su valor ambiental, por su bagaje histórico...
Bosques, acantilados, montañas... Estos son los ocho Monumentos Naturales de Galicia.
As Catedrais
El peldaño que forma la denominada rasa cantábrica alcanza aquí categoría de monumento geológico. Un paisaje singular y único en nuestra comunidad, declarado en 2005 Monumento Natural. Son estos arcos, de hasta 30 metros de altura, los que han rebautizado la playa, cuyo nombre original es el de Augas Santas. Estos cantiles pizarrosos que recuerdan a los arbotantes de los mayores templos católicos han motivado ese segundo nombre.
Aunque se puede acceder a la playa durante todo el año, en los meses de verano (del 1 de julio al 30 de septiembre) es necesario hacer una reserva previa. En 2015 se estableció un cupo diario de algo menos de 5.000 visitantes para proteger este Monumento Natural ante la gran afluencia de público que atrae.
A la hora de planificar una visita es fundamental consultar las mareas, ya que con pleamar los arcos quedan completamente sumergidos y la playa prácticamente desaparece. Para pasear entre las gigantescas columnas y conocer sus grutas se recomienda acudir en el punto más bajo de la marea.
Carballa da Rocha
La Carballa da Rocha, en Rairiz de Veiga, es el roble más alto de Europa y uno de los más antiguos, nombrado árbol singular y Monumento Natural en 2007. Su porte es magnífico: su medición oficial es de 6,90 metros de perímetro (que debe tomarse a 1,30 metros del suelo) y sus ramas superan los 30 metros de altura. Le atribuyen hasta 500 años de edad.
Además de su interés botánico, el árbol de A Saínza -como también es conocido- posee un notable valor cultural. Se ubica cerca de la capilla de la Virgen de las Mercedes y cada 24 de septiembre, con motivo de las fiestas patronales, la sombra de este robledal acoge una importante romería, una de las pocas recreaciones en Galicia de las batallas entre moros y cristianos.
A mayores, existe una ruta de senderismo que lleva a los caminantes a conocer este colosal roble que impresiona con su majestuosidad.
Costa de Dexo
El faro de Mera constituye un balcón privilegiado para observar el horizonte atlántico al que asoman las bocas de tres rías. La de A Coruña, con el perfil de la ciudad tras el mascarón de proa de la Torre de Hércules; la de Betanzos y Ares, que esconde una costa dulce en el corazón de As Mariñas; y, medio camuflada en los acantilados, la ría de Ferrol. Este es el paisaje que tiene en primer término la punta de O Seixo Branco, con su vertical veta compitiendo en albura con la espuma marina, y la isla de A Marola. Prácticamente inaccesible como otros islotes cercanos a la costa, es un enclave importante para aves.
La antigua casa del farero se ha convertido en un Aula del Mar desde la que los visitantes pueden conocer los ecosistemas y disfrutar de una amplia panorámica de la costa. Estos 11 kilómetros de litoral entre el Faro de Mera y el puerto de Lorbé, declarados Monumento Natural en el año 2000, constituyen una sierra de entrantes y salientes que alojan alguna playa como las de Canabal o Portiño de Dexo.
Fraga de Catasós
Este bosque formado por excepcionales robles y castaños fue declarado Monumento Natural por la Xunta -su propietario desde hace dos décadas- en el año 2000. Se extiende a lo largo y ancho de cinco hectáreas en parroquia lalinense de Catasós, y sus árboles oscilan entre los 100 y los 150 años, alcanzan los 30 metros de altura y cinco de perímetro. Por su porte distinguido, están considerados los mejores ejemplares de castaños centenarios de Europa.
Se plantaron a comienzos del siglo XIX en la propiedad del pazo de la familia Quiroga, emparentados con Emilia Pardo Bazán, que pasó temporadas en esta casa e incluso se afirma que escribió aquí varios capítulos de la novela "Los Pazos de Ulloa".
Las largas vigas que hacían falta en la construcción de estas construcciones tan típicas del campo gallego necesitaban árboles esbeltos. Sólo se les podaban las ramas, pero nunca se descabezaban por lo que crecían hacia el cielo sin engordar demasiado por la base.
Pena Corneira
La sierra de Pena Corneira es un espacio protegido con la categoría de Monumento Natural (2007), el de mayor extensión en Galicia, que se despliega por una superficie aproximada de casi mil hectáreas entre Carballeda, Leiro y Avión. Desde la distancia es fácilmente distinguible gracias a un peñasco alargado y dispuesto en vertical, que le da nombre y lo corona a 675 metros: es el “menhir” de O Ribeiro, de 10 metros en vertical.
De este modo, Pena Corneira constituye el referente visual desde casi cualquier punto del valle del Avia, en la comarca vitivinícola de O Ribeiro. Lo acompañan, además, muchas otras rocas de curiosa hechura o combinación. Entre ellas predominan los bolos de formas redondeadas, amontonadas, corredores entre paredes pétreas y otras formas erosivas. Todo esto en un paisaje de media montaña que conserva además su cubierta vegetal autóctona en muchas partes.
La subida puede realizarse a pie por la ruta de senderismo que parte del parque fluvial de Leiro, a unos nueve kilómetros de la cumbre. El camino está acondicionado con pasarelas y escaleras en los tramos más abruptos.
Pliegue geológico de Quiroga
El plegamiento de Campodola-Leixazós es una formación geológica singular con interés científico que se conserva prácticamente intacta desde hace millones de años, concretamente desde el período Carbonífero inferior, que se extiende entre los 359 y los 299 millones de años.
En este pliegue de la Serra do Courel se aprecia con total nitidez el proceso geológico, dejando al descubierto su estructura interna en un gran corte transversal debido a los procesos de erosión y de encajamiento del río Ferreiriño.
Declarado Monumento Natural por la Xunta en 2012, forma un espectáculo natural con pocos puntos de comparación en el continente europeo.
Souto da Retorta
"O Avó" de Chavín puede que sea el árbol más alto de España y uno de los de mayor envergadura de Europa, pero sin duda es el eucalipto más grande de Galicia. Fue declarado Monumento Natural en el año 2000, junto con otros 600 ejemplares del Souto da Retorta también de grandes dimensiones, y supera los 70 metros de altura y los 8 de perímetro.
Los eucaliptos centenarios de Chavín se plantaron a partir de 1860 para drenar los terrenos bajos como protección contra las inundaciones en las riberas del río Landro, en Viveiro.
El espacio se limita además por varias vías históricas como la de la antigua fábrica de la luz de Chavín. La red fluvial del Landro conserva también en sus orillas muestras de vegetación autóctona, por ejemplo el área boscosa llamada Val do Naseiro, y lugares de interés como la cascada del Pozo da Ferida (río Loureiro) con un desnivel de treinta metros de altura.
Souto de Rozavales
En la época del descubrimiento de América parece que alguno de estos castaños del lugar Rozavales, en la parroquia de San Martiño de Arriba (Manzaneda), era varias veces centenario. Entre ellos destaca el castaño de Pumbariños, cuyo perímetro alcanza los 12,15 metros y supera los 500 años.
Se trata de un ejemplar injertado, como la mayoría de sus compañeros. Estamos ante un espacio de origen artificial, cultivado, y explotado secularmente para la producción de castañas y madera por los vecinos.
Fue declarado Monumento Nacional en el año 2000 por la Xunta de Galicia.
