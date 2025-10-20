Donde la naturaleza es un auténtico espectáculo: los 8 Monumentos Naturales de Galicia

El faro de Mera constituye un balcón privilegiado para observar el horizonte atlántico al que asoman las bocas de tres rías. La de A Coruña, con el perfil de la ciudad tras el mascarón de proa de la Torre de Hércules; la de Betanzos y Ares, que esconde una costa dulce en el corazón de As Mariñas; y, medio camuflada en los acantilados, la ría de Ferrol. Este es el paisaje que tiene en primer término la punta de O Seixo Branco, con su vertical veta compitiendo en albura con la espuma marina, y la isla de A Marola. Prácticamente inaccesible como otros islotes cercanos a la costa, es un enclave importante para aves.