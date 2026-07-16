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El monumento más visitado de España es una ciudad palaciega que lleva siete siglos dejando sin palabras a quien la cruza: “Una experiencia mágica dentro de un Patrimonio de la Humanidad”

Nos adentramos en uno de los complejos monumentales más impresionantes de todo el territorio español, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984.

Es uno de los lugares más espectaculares del mundo.

Es uno de los lugares más espectaculares del mundo. / Istock

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Desde hace ya años, incluso décadas, España es uno de los países con más afluencia de turistas de todo el mundo. Este dato tampoco es de extrañar, ya que en su territorio alberga ciudades llenas de historia, enclaves de belleza abrumadora y un patrimonio cultural único en el mundo; además de que la gastronomía española es de las más exquisitas del mundo, algo que también atrae a muchos gourmets.

El complejo de La Alhambra es uno de los lugares más visitados de España

El complejo de La Alhambra es uno de los lugares más visitados de España / Istock / saiko3p

La presencia de turistas sigue aumentando año tras año, alcanzándose cifras de récord al final de cada temporada. Dentro de los lugares más visitados del país encontramos el conjunto monumental de La Alhambra de Granada, que el verano pasado recibió más de 738.000 visitantes, y eso que la temporada de verano suelen ser los meses de menor afluencia del monumento nazarí. Estas cifras consolidan a La Alhambra como el monumento más visitado de toda Andalucía, un lugar capaz de transportar a aquellos que lo visitan a su pasado más esplendoroso.

El primer lugar declarado Monumento Nacional de España: medieval y con unas vidrieras góticas que están entre las mejores de Europa

El primer lugar declarado Monumento Nacional de España: medieval y con unas vidrieras góticas que están entre las mejores de Europa

Adriana Fernández

Una obra que engalana

Considerada por muchos como la Octava Maravilla del Mundo, La Alhambra de Granada es uno de esos lugares del mundo que todos deberíamos visitar por lo menos una vez en la vida. Con más de 8 siglos de historia a sus espaldas, el complejo fue ciudad palatina, Casa Real cristiana, Capitanía General del Reino de Granada, y fortaleza militar hasta que fue declarado como Monumento en 1870. Su construcción corrió por orden de Abu Al-Ahmar, fundador de la dinastía nazarí, reino del que Granada era la capital.

El Patio de los Leones

El Patio de los Leones / Istock / EunikaSopotnicka

Emplazándose sobre la colina de la Sabika, uno de los puntos más altos de la ciudad de Granada, el complejo de la Alhambra está compuesto por antiguos palacios, jardines y alcazabas, hoy día adaptados para poder acoger visitantes. Visible desde prácticamente cualquier punto de la ciudad, destaca por su silueta en forma de barco, punteada por cipreses y otros árboles de sus jardines.

El complejo monumental declarado Patrimonio de la Humanidad que el verano pasado superó los 700.000 visitantes

El complejo monumental declarado Patrimonio de la Humanidad que el verano pasado superó los 700.000 visitantes / Istock / EunikaSopotnicka

Si ya desde el exterior la Alhambra llama la atención por su belleza, el interior del complejo deja sin palabras ni aliento a todo aquél que se pasea por él. Llamada la Ciudad Palatina, albergaba seis palacios y dos torres-palacios, de los que quedan los denominados de Comares y de los Leones. La única ciudad palatina de época islámica que se conserva actualmente, uno puede visitar los restos de la Alcazaba, el palacio de Carlos V y sus patios, las varias torres de la muralla, o la Iglesia de Santa María. Para vivir una experiencia todavía más inmersiva, dentro del complejo te puedes hospedar en el Parador, ubicado en el antiguo convento de San Francisco.

Como doncellas subidas a lo alto

Junto al complejo monumental de La Alhambra, la villa del Generalife fue construida para el ocio y disfrute del Sultán. Datada de finales del siglo XIII, la construcción integra a la perfección los jardines ornamentales y huertas que rodean la villa, creando así un enclave verde de gran valor. Además de las estancias palaciegas de recreo y los jardines, las huertas del Generalife eran utilizadas para la producción de abundantes frutas y hortalizas.

Taca en la puerta del salón más feliz / para servir a Su Alteza en el mirador. ¡Por Dios, qué bella es alzada /a la diestra del rey incomparable! Cuando en ella aparecen los vasos de agua, / son como doncellas subidas a lo alto. Regocíjate como Ismail, por quien / Dios te ha honrado y hecho feliz. ¡Subsista por él el Islam con fortaleza / tan poderosa, que sea la defensa del trono!

Al-Din Ibn Al-Jatib, poema tallado en el alfiz del pórtico norte del Generalife

Dentro del complejo del Generalife destaca el Patio de la Acequia, que une las dos edificaciones que componen la villa. Junto a este, pasear por el resto de patios del Generalife es la mejor manera para comprender cómo vivía la realeza nazarí, en un entorno lleno de belleza y una riqueza natural inigualable.

Turismo regulado y de calidad

A pesar de que la cifra de visitantes al conjunto monumental sigue subiendo, desde el Patronato de la Alhambra y Generalife lleva a cabo desde hace un tiempo una iniciativa que tiene como fin la concienciación sobre la importancia del trabajo hecho en el monumento por alcanzar un turismo regulado y ordenado, limitando el aforo al número de visitantes por motivos de conservación. “Nuestro objetivo es que la gente pueda disfrutarla ahora pero también dentro de diez generaciones.” comentaba Rodrigo Ruiz-Jiménez, director del Patronato, “Todas nuestras acciones van encaminadas a que se puedan tener experiencias mágicas pero siempre respetuosas con el Patrimonio”.

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El patio de la Acequia en el Generalife

El patio de la Acequia en el Generalife / Istock / JoseIgnacioSoto

Aún así, desde el Patronato siguen animando a los visitantes a descubrir las maravillas del complejo monumental, el cual supone uno de los principales atractivos turísticos no solo de Granada, sino de toda Andalucía.

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