El monumento más visitado de España es una ciudad palaciega que lleva siete siglos dejando sin palabras a quien la cruza: “Una experiencia mágica dentro de un Patrimonio de la Humanidad”
Nos adentramos en uno de los complejos monumentales más impresionantes de todo el territorio español, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984.
Desde hace ya años, incluso décadas, España es uno de los países con más afluencia de turistas de todo el mundo. Este dato tampoco es de extrañar, ya que en su territorio alberga ciudades llenas de historia, enclaves de belleza abrumadora y un patrimonio cultural único en el mundo; además de que la gastronomía española es de las más exquisitas del mundo, algo que también atrae a muchos gourmets.
La presencia de turistas sigue aumentando año tras año, alcanzándose cifras de récord al final de cada temporada. Dentro de los lugares más visitados del país encontramos el conjunto monumental de La Alhambra de Granada, que el verano pasado recibió más de 738.000 visitantes, y eso que la temporada de verano suelen ser los meses de menor afluencia del monumento nazarí. Estas cifras consolidan a La Alhambra como el monumento más visitado de toda Andalucía, un lugar capaz de transportar a aquellos que lo visitan a su pasado más esplendoroso.
Una obra que engalana
Considerada por muchos como la Octava Maravilla del Mundo, La Alhambra de Granada es uno de esos lugares del mundo que todos deberíamos visitar por lo menos una vez en la vida. Con más de 8 siglos de historia a sus espaldas, el complejo fue ciudad palatina, Casa Real cristiana, Capitanía General del Reino de Granada, y fortaleza militar hasta que fue declarado como Monumento en 1870. Su construcción corrió por orden de Abu Al-Ahmar, fundador de la dinastía nazarí, reino del que Granada era la capital.
Emplazándose sobre la colina de la Sabika, uno de los puntos más altos de la ciudad de Granada, el complejo de la Alhambra está compuesto por antiguos palacios, jardines y alcazabas, hoy día adaptados para poder acoger visitantes. Visible desde prácticamente cualquier punto de la ciudad, destaca por su silueta en forma de barco, punteada por cipreses y otros árboles de sus jardines.
Si ya desde el exterior la Alhambra llama la atención por su belleza, el interior del complejo deja sin palabras ni aliento a todo aquél que se pasea por él. Llamada la Ciudad Palatina, albergaba seis palacios y dos torres-palacios, de los que quedan los denominados de Comares y de los Leones. La única ciudad palatina de época islámica que se conserva actualmente, uno puede visitar los restos de la Alcazaba, el palacio de Carlos V y sus patios, las varias torres de la muralla, o la Iglesia de Santa María. Para vivir una experiencia todavía más inmersiva, dentro del complejo te puedes hospedar en el Parador, ubicado en el antiguo convento de San Francisco.
Como doncellas subidas a lo alto
Junto al complejo monumental de La Alhambra, la villa del Generalife fue construida para el ocio y disfrute del Sultán. Datada de finales del siglo XIII, la construcción integra a la perfección los jardines ornamentales y huertas que rodean la villa, creando así un enclave verde de gran valor. Además de las estancias palaciegas de recreo y los jardines, las huertas del Generalife eran utilizadas para la producción de abundantes frutas y hortalizas.
Taca en la puerta del salón más feliz / para servir a Su Alteza en el mirador. ¡Por Dios, qué bella es alzada /a la diestra del rey incomparable! Cuando en ella aparecen los vasos de agua, / son como doncellas subidas a lo alto. Regocíjate como Ismail, por quien / Dios te ha honrado y hecho feliz. ¡Subsista por él el Islam con fortaleza / tan poderosa, que sea la defensa del trono!
Dentro del complejo del Generalife destaca el Patio de la Acequia, que une las dos edificaciones que componen la villa. Junto a este, pasear por el resto de patios del Generalife es la mejor manera para comprender cómo vivía la realeza nazarí, en un entorno lleno de belleza y una riqueza natural inigualable.
Turismo regulado y de calidad
A pesar de que la cifra de visitantes al conjunto monumental sigue subiendo, desde el Patronato de la Alhambra y Generalife lleva a cabo desde hace un tiempo una iniciativa que tiene como fin la concienciación sobre la importancia del trabajo hecho en el monumento por alcanzar un turismo regulado y ordenado, limitando el aforo al número de visitantes por motivos de conservación. “Nuestro objetivo es que la gente pueda disfrutarla ahora pero también dentro de diez generaciones.” comentaba Rodrigo Ruiz-Jiménez, director del Patronato, “Todas nuestras acciones van encaminadas a que se puedan tener experiencias mágicas pero siempre respetuosas con el Patrimonio”.
Aún así, desde el Patronato siguen animando a los visitantes a descubrir las maravillas del complejo monumental, el cual supone uno de los principales atractivos turísticos no solo de Granada, sino de toda Andalucía.
- El refugio de Julio Iglesias (82 años) es un pueblo blanco en el Parque Nacional más joven de España: entre alcornoques centenarios y el Mediterráneo, tiene una iglesia del siglo XVI sobre una mezquita
- El pueblo más bonito del mundo está en Aragón y es un valle de cuento a orillas de un embalse: te transporta a uno de los escenarios más especiales de Disney
- La primera catedral gótica de España está sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: del siglo XII y declarada Patrimonio de la Humanidad, cumplía las funciones de templo y fortaleza
- El refugio de Inma Cuesta (46 años) está en un pueblo de Jaén de unos 1.700 habitantes donde creció: 'Me fui hace muchos años, pero este es el lugar al que siempre vuelvo buscando la raíz
- El paseo marítimo más elegante de España sigue la curva de una bahía de cuento: un balneario Belle Époque sobre la arena y el palacio donde veraneaba una reina
- La ciudad europea perfecta para mayores de 65 años es la capital de la eterna primavera: una antigua ciudad balneario, con jardines botánicos siempre en flor y paseos llanos frente al Atlántico
- El refugio de Rosario Flores (62 años) es una pedanía gaditana de 480 habitantes: caminos de tierra, dunas vírgenes y el Faro de Trafalgar como único vecino en el horizonte
- El paseo marítimo más glamuroso de la Riviera francesa son 7 kilómetros de sillas azules frente al Mediterráneo: grandes hoteles de la Belle Époque, hileras de palmeras y la luz que enamoró a Matisse y Chagall