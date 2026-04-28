El monumento de Sevilla que fue una de las industrias más importantes de Europa y se levantó sobre 'calaveras': tenía calabozos para los empleados que robaban
Las obras para construir este edificio declarado Bien de Interés Cultural comenzaron en 1728.
Sarai Bausán García
El Rectorado de Sevilla es uno de los edificios más hermosos y emblemáticos de la capital hispalense. Sin embargo, a pesar de ser ampliamente reconocido por los sevillanos y gran parte de los visitantes, son pocos los que saben el verdadero origen de este monumento que suma tres siglos de historia y fue una de las construcciones industriales más importantes de Europa.
Para conocer sus inicios hay que retrotraerse a 1728, cuando comenzaron las obras para crear esta construcción que albergaría en ese momento la Real Fábrica de Tabacos, la primera que se establecía en toda Europa.
De enterramiento romano a gran fábrica de Europa
Para ello, se utilizaron unos terrenos que eran conocidos como 'Las Calaveras' al estar ubicados sobre un antiguo enterramiento romano.
Un lugar en el que se construyó entre 1728 y 1770 uno de los edificios más importantes de la época de todo el continente, con toda clase de maquinaria y estancias.
Además de las estancias que servían para fabricar y vender el tabaco, este enclave contaba con una curiosa instalación: sus propios calabozos, utilizados para castigar a los trabajadores que realizaban algún tipo de infracción en la fábrica y, sobre todo, a las cigarreras que trataban de robar tabaco.
Hoy en día, en estos calabozos se encuentran los despachos de los profesores.
Un edificio con arcos invertidos y una gran transformación en Sevilla
Además, este edificio tiene la particularidad de que la base de su construcción se sustenta sobre un sistema de arcos invertidos, algo muy poco habitual para la época.
Sin embargo, este lugar cambió radicalmente su apariencia en 1953, cuando comenzó la rehabilitación del edificio para albergar la sede universitaria.
Influencias artísticas y un rico patrimonio interior
Así, en la actualidad, en este edificio declarado Bien de Interés Cultural se puede contemplar la influencia renacentista, barroca y neoclásica en su estructura e interior.
De igual modo, el Rectorado destaca por sus fachadas realizadas en cantería, moduladas por pilastras, así como la presencia en su interior de 14 patios, estancias, galerías y vestíbulos.
La estatua de la diosa Fama y la leyenda de la trompeta
El edificio también cuenta con un rico patrimonio de bienes como su colección de pintura y la Gipsoteca, un espacio musealizado en el que se exponen desde piezas mesopotámicas y egipcias hasta estatuas del siglo XX.
En su fachada también destaca la estatua de la diosa Fama tocando la trompeta, situada en el tímpano ornamentado. Esta obra de Cayetano Acosta nace con la leyenda de que el ángel tocaba la trompeta cuando las cigarreras entraban en la fábrica para trabajar.
- Los 10 viajes que debes hacer después de cumplir los 50: experiencias de lujo silencioso, retiros en masías y cruceros de expedición donde el confort es la prioridad absoluta
- Las 10 estaciones de tren más espectaculares de España: joyas modernistas de la 'Belle Époque' con vidrieras de colores, jardines tropicales interiores y grandes marquesinas de hierro
- La ciudad con la única muralla romana entera del mundo es un paraíso gastronómico: vive custodiada por 71 torres legendarias, es Patrimonio de la Unesco, y su tapeo es famoso en toda España
- Este sendero costero de 10 kilómetros es la envidia del Mediterráneo: recorre una Reserva de la Biosfera entre calas de color turquesa, torres de vigilancia pirata y chiringuitos de lujo donde comer los mejores arroces del mundo
- Los chefs dictan sentencia: la ciudad con las mejores tapas de España está en el norte y tiene uno de los paseos marítimos más elegantes de Europa
- La ciudad donde mejor se come de Europa es la cuna de la dieta mediterránea: tiene cuatro Patrimonios de la Unesco, un café único y vuelos directos diarios desde España
- El pueblo amurallado más bonito de Ávila no es su capital: tiene un castillo de cuento, calles empedradas y fue escenario de grandes batallas medievales
- Los chefs españoles coinciden: el triángulo de oro de la gastronomía nacional se desplaza a una provincia de Castilla considerada 'capital de la tapa' y famosa por su lechazo a fuego lento y sus tintos de autor