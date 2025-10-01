El Monumento Histórico más antiguo de España es también el más alucinante: Patrimonio de la Humanidad y 3.000 años de historia

Otra narración, todavía más romántica, habla de tiempos en que la isla de Menorca estaba dividida en dos reinos. El prínxipe de uno de ellos y la hija del otro se enamoraron. Esta no es una historia de Romeo y Julieta: los dos jóvenes recibieron la bendición de sus padres, encantados con la idea de unificar todo el territorio bajo una única corona. Pero ella puso una condición: debería erigir la casa donde vivirían con sus propias manos, sin ayuda de nadie. El joven, agotado, murió aplastado por el último bloque, quedando enterrado en lo que sería su tumba eterna. Y la princesa, vestida de novia, huyó para no volver a ser vista.