El Monumento Histórico más antiguo de España es también el más alucinante: Patrimonio de la Humanidad y 3.000 años de historia
Es considerada el edificio íntegramente conservado más antiguo de Europa y está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Sabes de quién hablamos?
En la cola de la puerta de embarque que nos dirige a Menorca, hay quien visita la isla solo en busca de playas paradisíacas y calas de aguas turquesas. Este tipo de viajero despistado suele sorprenderse al descubrir que en el corazón de la isla se conserva uno de los monumentos más antiguos del continente.
Hablamos de la Naveta des Tudons, una construcción de piedra que tiene más antigüedad que las iglesias románicas de Castilla, e incluso que las ruinas romanas de Mérida. Se estima que fue levantada hacia el 1400 a.C. y se utilizó activamente hasta el 750 a.C., cuando fue abandonada. No fue hasta los 1950 cuando fue excavada y, por fin, rehabilitada.
Qué es la Naveta des Tudons
La naveta es, en realidad, una construcción funeraria prehistórica. En su interior se hallaron los restos de al menos un centenar de individuos, acompañados de pulseras de bronce, botones de hueso y piezas de cerámica. Estos objetos, que podrían parecer aleatorios, han sido clave para demostrar que, desde hace más de tres milenios, los habitantes de Menorca honraban a sus muertos con ritos comunitarios.
Con forma de nave invertida —de ahí su nombre— cuya una fachada plana (lo que sería la popa) se encuentra orientada al sur, la Naveta des Tudons está construida con grandes bloques calizos labrados y encajados entre sí sin necesidad de mortero. En su interior está la cámara funeraria colectiva. Cuando se halló estaba en excelente estado de conservación (solo le faltaba una piedra), por lo que se la considera el edificio íntegramente conservado más antiguo de Europa.
El interés por la Naveta des Tudons no es nuevo. Ya en 1818, el erudito menorquín Juan Ramis la mencionó en su obra Antigüedades célticas en la isla de Menorca, considerado el primer libro escrito en castellano íntegramente dedicado a la prehistoria.
Tras su restauración en el siglo XX, en 2023 la UNESCO incluyó la Naveta des Tudons en la lista de Patrimonio de la Humanidad, reforzando su valor como icono balear y europeo. Hoy es uno de los lugares turísticos más visitados de Menorca.
Las leyendas de la naveta des Tudons
Nadie sabe quién alzó este monumento. Y, como suele suceder en la cultura popular, para todo lo que no conocemos tenemos una bonita –y a menudo sangrienta– historia. En el caso de la naveta, dos.
Una de las leyendas cuenta que dos gigantes competían por el amor de una mujer: uno construyó un pozo, el otro la naveta. Al ver completada la obra de su hermano, el gigante de la naveta lo mató lanzándole la última piedra y, presa del remordimiento, se suicidó. La mujer, al verse sin pretendientes, se murió de pena.
Otra narración, todavía más romántica, habla de tiempos en que la isla de Menorca estaba dividida en dos reinos. El prínxipe de uno de ellos y la hija del otro se enamoraron. Esta no es una historia de Romeo y Julieta: los dos jóvenes recibieron la bendición de sus padres, encantados con la idea de unificar todo el territorio bajo una única corona. Pero ella puso una condición: debería erigir la casa donde vivirían con sus propias manos, sin ayuda de nadie. El joven, agotado, murió aplastado por el último bloque, quedando enterrado en lo que sería su tumba eterna. Y la princesa, vestida de novia, huyó para no volver a ser vista.
Cómo visitar la Naveta des Tudons
El monumento está abierto al público durante todo el año. Los lunes la entrada es libre, mientras que de martes a domingo hay que aportar un donativo de 2 € y abre en horario de mañana, desde las 9 hasta las 15:15. Dispone de aparcamiento amplio y existe la posibilidad de realizar visitas guiadas para aquellos interesados en profundizar en su historia y sus características.
