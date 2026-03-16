El monumento más espectacular de Europa está en España y lo llaman "el Prado de las Catedrales": tiene obras de Goya, Caravaggio, Van Dyck, El Greco y Tiziano, y una campana que pesa más de 17.500 kilos

Hablamos de la imponente catedral de Toledo, o mejor dicho, la santa iglesia Catedral de Toledo Primada de España, la mayor joya del gótico en nuestro país. Y, en palabras de la propia institución, “el compendio más completo de la fe, la historia y del arte de una nación, custodia eterna del legado de los más grandes arquitectos, maestros y artistas”. Casi nada.