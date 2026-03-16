El monumento más espectacular de Europa está en España y lo llaman "el Prado de las Catedrales": tiene obras de Goya, Caravaggio, Van Dyck, El Greco y Tiziano, y una campana que pesa más de 17.500 kilos
Está considerada la mayor joya del gótico en España y forma uno de los conjuntos pictóricos más ricos del patrimonio español.
Hay catedrales que son mucho más que un impresionante templo medieval, de estilo predominantemente gótico y con aspiraciones celestiales. Las hay que esconden valiosísimos tesoros en su interior, auténticas joyas de la historia del arte que bien podrían estar en un museo.
Y eso es lo que pasa precisamente con este templo, considerado uno de los más espectaculares de todos los que hay en España, y ya es decir. Una catedral cuya primera piedra se puso en el siglo XIII de manos del rey Fernando.
Imposible pensar entonces que aquel monumento, que estaba siendo levantado sobre los restos de una antigua basílica visigoda y mezquita mayor, se convertiría en uno de los grandes santuarios del arte europeo.
Hablamos de la imponente catedral de Toledo, o mejor dicho, la santa iglesia Catedral de Toledo Primada de España, la mayor joya del gótico en nuestro país. Y, en palabras de la propia institución, “el compendio más completo de la fe, la historia y del arte de una nación, custodia eterna del legado de los más grandes arquitectos, maestros y artistas”. Casi nada.
Una joya de la arquitectura gótica europea
Las dimensiones del templo son monumentales, como cabe esperar de una de las grandes catedrales europeas: con una planta dividida en cinco naves, un crucero, girola y capillas radiales, fiel reflejo de una arquitectura “más luminosa, más terrenal, más humana”.
Es precisamente esa sensibilidad castellana lo que la diferencia de los modelos franceses de la época, definiendo un espacio de armonía majestuosa. Así lo quisieron los diferentes maestros que pasaron por ella, entre ellos los destacados Petrus Petri y Enrique Egas.
La construcción de la catedral de Toledo se alargó durante más de dos siglos, hasta su consagración en 1493. Ocho siglos más tarde, este templo sigue siendo uno de los máximos exponentes de la espiritualidad y la cultura hispánicas.
La campana más grande del mundo
Hasta su campana tiene dimensiones monumentales. Fundida en el siglo XVIII, tiene un diámetro de 3,65 metros, una altura de 4,6 metros y un peso superior a 17 toneladas. Dimensiones que la convirtieron, durante siglos, en una de las campanas más grandes del mundo.
Con el paso de los años, tanto maestros como cardenales fueron dejando su impronta en el templo, en las portadas, en las vidrieras y en los espacios litúrgicos, pero también en depósito de tesoros artísticos.
Es ahí donde queremos llegar, a los fondos museísticos de la catedral de Toledo, tan ricos y valiosos que bien podrían estar en alguno de los mejores museos del mundo, como el Museo del Prado, en Madrid.
Catedral y a la vez Museo
Desde sus vidrieras, que siguen filtrando la luz “con siglos de paciencia”, o sus imponentes bóvedas, a los retablos y sepulcros. Entre los grandes tesoros escultóricos de la catedral de Toledo está el Transparente, una obra desbordante de luz que está considerada una de las grandes obras maestras del barroco español.
Luego está el Coro, una obra realizada en madera con una maestría tan prodigiosa que parece cobrar vida; así lo quisieron sus autores, Rodrigo Alemán (artífice de la sillería baja) y Felipe Bigarny (Vigarny) y Alonso Berruguete, (labradores de la sillería alta).
Se encuentra, como no podía ser de otro modo, en el corazón musical y espiritual de la catedral, en el centro de la nave mayor y bajo la bóveda de crucero, protegido por una reja renacentista que envuelve este espacio donde se combinan el arte, la historia y la liturgia.
De Goya a El Greco
La sacristía de la catedral esconde una de las grandes obras pictóricas que hacen de este lugar un verdadero museo: el Expolio de El Greco, convertido en el primer gran encargo del artista en España.
Un cuadro que no está solo, porque frente a esta gran obra, se encuentran otras de Tiziano, Caravaggio, Van Dyck y Goya, dialogando en uno de los conjuntos pictóricos más ricos del patrimonio español, que convierten a este espacio en mucho más que una sacristía, casi una pinacoteca.
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