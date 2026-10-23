El monumento más espectacular de Asturias es un mirador de hormigón de los años 20: con un refugio que fue guardería forestal y vistas alucinantes que llegan hasta el Cantábrico

El otoño tiene algo que lo hace mágico: es ese cambio de tonalidades de los bosques, que invita a sumergirse en ellos y descubrirlos a través de rutas que, quizá, en otra época del año no tendrían el mismo encanto. Y es precisamente esa aventura la que nos ha llevado hasta un lugar remoto de Asturias que desconocíamos y que ha resultado ser toda una sorpresa.

En el corazón de la sierra del Sueve y con vistas al Cantábrico / Istock

Se trata del Refugio del Fitu (también llamado del ‘Fito’, en asturiano), una histórica edificación de piedra situada en la cima de Piedra Redonda, el punto más alto del concejo de Caravia; o lo que es lo mismo, un punto estratégico entre el mar Cantábrico y las estribaciones de la montaña al sur.

Adriana Fernández

Según cuentan los historiadores, fue levantado en los años 30 en esa cima, a unos 630 metros de altitud. Y se construyó con una motivación principal: ser un lugar de vigilancia forestal. Y así estuvo durante varias décadas, hasta que llegó su abandono casi total. Tras un largo periodo de olvido, fue posteriormente restaurado con el fin de divulgar los valores naturales de la Sierra del Sueve.

De aquella etapa como ‘guardería’ forestal solo queda la estructura, que hoy alberga una muestra de la flora y la fauna de la Sierra que lo rodea. Lo más interesante es que está a pocos pasos del célebre mirador asturiano del Fitu, en un enclave que combina montaña, costa y vistas panorámicas.

Una construcción brutalista de principios del siglo XX / Istock

Un mirador de hormigón en un entorno singular

El mirador fue construido incluso antes que el refugio. Se trata de una construcción circular levantada también en hormigón a finales de la década de los años 20 del siglo XX pasado. Está a unos 597 metros de altitud y ofrece una panorámica de 360 grados de la zona. Y es tan espectacular que en días despejados puede verse desde el litoral cantábrico hasta las montañas del interior.

La Sierra del Sueve es conocida por sus caballos asturcones, su relieve calizo y el hayedo de La Biescona, situado a una altitud excepcionalmente baja para un hayedo asturiano. Desde el Fitu también parten rutas hacia el Picu Pienzu, que alcanza los 1.161 metros.

Las vistas desde el mirador del Fitu / Istock / TONO BALAGUER

Cómo llegar este lugar

El acceso más sencillo es por la carretera AS-260, que comunica Arriondas con la costa de Colunga y Caravia. Y sí, para quien se lo esté preguntando ahora mismo, el mirador cuenta con aparcamiento, desde donde sale una pequeña senda que permite llegar hasta el refugio y el mirador. Quienes se queden con ganas de caminar más, existe una ruta de ida y vuelta hasta el Picu Pienzu, un itinerario que cuenta con unos 11 kilómetros,y un desnivel acumulado de unos 740 metros. Quienes lo han hecho, confirman que se puede realizar en unas cuatro horas aproximadamente.