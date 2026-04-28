La montaña más bonita del mundo según Jesús Calleja (61 años) está en España: "Espectacular y maravillosa, es un destino obligado para todos los amantes de la naturaleza"
El presentador leonés ha enfatizado que esta montaña le acompaña desde que era joven.
Muchas veces, cuando pensamos en los escenarios más bonitos y espectaculares de nuestro planeta, solemos pensar primero en lugares lejanos. Sitios que se encuentran a distancias de cientos y miles de kilómetros de nosotros y los que, si bien es innegable que gozan de una belleza impresionante, no tienen ningún tipo de vínculo cercano con nuestro territorio.
De todas maneras, también hay gente que, cuando se les pregunta por su lugar favorito de la Tierra, escoge paisajes de kilómetro cero. Ese es el caso del carismático y siempre-querido Jesús Calleja, que ante esta pregunta lo tiene claro y declara una montaña de su León natal; uno de los picos más altos de la cordillera Cantábrica y desde la cual se obtienen algunas de las panorámicas más magníficas de la región.
Las aventuras de Calleja
Montañero, aventurero, naturalista, divulgador y presentador de televisión, así como el primer español no astronauta que viajó al espacio, Jesús Calleja se ha recorrido el mundo entero, escalando las principales cimas (entre las que se encuentran las Siete Cumbres) y visitando los lugares más recónditos del planeta, conociendo y aprendiendo siempre acerca de culturas y gentes de lo más interesantes.
Junto con los múltiples programas de televisión y series documentales que ha presentado y protagonizado a lo largo de su trayectoria profesional, Jesús Calleja es una figura muy activa en sus canales de redes sociales, en las cuales constantemente comparte sus retos y expediciones. Además de estos vídeos, Calleja comparte también todo tipo de recomendaciones y consejos, ya sea acerca de las rutas y los destinos que más le han gustado, o aquellas cosas que debemos tener en cuenta siempre que emprendemos una nueva aventura.
Una montaña muy especial
En un vídeo que compartió en sus canales hace ya unos meses, Jesús Calleja declaraba que, si bien a priori podía parecer que su montaña favorita del mundo se encontraba en Alaska o en la cordillera del Himalaya, la montaña que le tiene robado el corazón desde bien joven es Peña Ubiña, una de las cimas más altas de la cordillera Cantábrica y que se erige en el límite entre León y Asturias.
Alzándose a una altura superior a los 2.400 metros sobre el nivel del mar, la montaña forma parte del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, el cual comprende un territorio montañoso cubierto de pronunciados contrastes y que fue declarado Reserva de la Biosfera en 2012. Este título pone en valor la gran diversidad biológica que presentan tanto el parque como la montaña, con más de un tercio de su territorio cubierto por hayedos y con habitantes como el oso pardo y el urogallo cantábrico.
A la cima de Peña Ubiña se puede acceder a través de maravillosas rutas de senderismo desde cualquiera de sus dos vertientes, la leonesa y la asturiana. Sea cual sea el trayecto que elijas para acercarte a esta montaña tan preciada, lo que seguro que te encontrarás son panorámicas de infarto, rodeadas de valles verdes y cubiertas de relieves exagerados, siempre dominadas por la majestuosa Peña Ubiña.
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