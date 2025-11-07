Los monjes que dieron nombre a uno de los barrios más populares de Córdoba

Hay un barrio de Córdoba que cada primavera se convierte en uno de los principales atractivos de la ciudad, robándole protagonismo a la Judería con sus calles encaladas, sus macetas y sus balcones que se desbordan de flores. Sus vecinos lo llenan de vida y sus patios atraen cada año a miles de visitantes. Pero pocos saben que el nombre de este barrio tan fotografiado no nació de la casualidad, sino que se debe a unos monjes cuya orden se formó en un remoto punto de Turquía.