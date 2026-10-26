Ni Monfragüe ni Jaén, el mejor parque natural para ver ciervos en otoño es conocido como el Serengueti español: una inmensa llanura mediterránea con fósiles de más de 400 millones de años y un sendero para recorrer a pie

Con distintas formas para recorrer el paisaje, este parque natural se convierte en uno de los más llamativos de la Península: es una sabana africana en plena Meseta. Grandes llanuras donde pastan los ciervos, bosques de encinas y alcornoques, cascadas escondidas entre la vegetación y aves rapaces que sobrevuelan las montañas. Ocupa cerca de 41.000 hectáreas y, te aseguramos que no hace falta cruzar de continente para disfrutar de un auténtico espectáculo de naturaleza.

El Parque Nacional de Cabañeros / Istock / JULIAN74

Es el Parque Nacional de Cabañeros, un tesoro natural repartido entre Ciudad Real y Toledo que se puede descubrir a pie o recorrer en una ruta guiada en 4X4. Uno de sus mayores atractivos es, como ya hemos mencionado, el bosque mediterráneo: robles, quejigos, alcornoques y encinas que cambian de aspecto con las estaciones. Una de las mejores épocas del año para exprimir al máximo la experiencia es, sin duda, el otoño, que tiñe el paisaje de ocres y dorados mientras resuena de fondo la barrea de los ciervos.

Sara Fernández García

Este santuario de la naturaleza abarca terrenos de seis municipios clave: Alcoba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navas de Estena y Retuerta del Bullaque en territorio ciudadrealeño, junto a Hontanar y Los Navalucillos en tierras toledanas. Su nombre procede de las cabañas tradicionales que utilizaban pastores y carboneros como refugio temporal. La ganadería, la apicultura, la extracción de corcho y la elaboración de carbón formaron parte durante generaciones de la vida de estas tierras.

Casi tiene un destino inesperado Pero su historia reciente cuenta que, a finales de los años 80, una movilización popular masiva logró frenar los planes gubernamentales que pretendían convertir este paraíso en un campo de maniobras y prácticas de tiro militar. Afortunadamente, en 1988 fue declarado Parque Natural y en 1995 obtuvo la categoría de Parque Nacional.

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Las rañas son una de las imágenes más reconocibles del parque, ya que recuerda a la sabana africana por su horizonte despejado y su exuberante fauna: una llanura de unas 8.000 hectáreas. En ellas pueden verse ciervos, gamos y jabalíes, mientras buitres y otras aves rapaces buscan corrientes de aire sobre el paisaje. Entre septiembre y octubre, la berrea del ciervo transforma el ambiente: los machos lanzan sus potentes bramidos para atraer a las hembras y competir con otros ejemplares.

La berrea en el Parque Nacional de Cabañeros / Istock / Vicente Suarez Belloch

Escuchar este sonido al amanecer o al anochecer, con la silueta de los animales recortada sobre las llanuras, es una de las experiencias más memorables. A diferencia de otros enclaves más masificados, se observa rodeado de un entorno de paz inigualable. Aquí las manadas de ciervos y jabalíes se desplazan con absoluta libertad, ofreciendo al visitante un espectáculo casi cinematográfico. Para conocerla de cerca existen rutas guiadas en vehículos todoterreno autorizados. ¡Pero eso no es todo!

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Una de las rutas más conocidas conduce al Chorro de los Navalucillos, una cascada rodeada de vegetación que ofrece una de las estampas más atractivas del parque. Pero casi obligatorio es hacer la ruta del Boquerón del Estena, que permite adentrarse en un escenario de gran interés geológico, con formaciones rocosas y huellas de un pasado marino de cientos de millones de años. Y es que el valor de Cabañeros no solo reside en su superficie visible, sino también en las entrañas de su suelo.

Chorro de los Navalucillos en el Parque Nacional de los Cabañeros / Istock / unknown

El sustrato geológico del parque, dominado por imponentes crestas de cuarcita y valles de pizarra, esconde un tesoro paleontológico de valor incalculable que se remonta a la era Paleozoica, hace más de 400 o 470 millones de años, cuando toda esta región de la península ibérica se encontraba completamente sumergida bajo las aguas de un mar poco profundo. Eso sí, para organizar la visita conviene acercarse a los centros de interpretación. El centro de visitantes de Horcajo de los Montes ayuda a comprender los valores naturales y culturales del parque, mientras que Casa Palillos, situada junto a la zona de la Raña, ofrece información para explorar este entorno.

La escapada puede completarse con otras actividades, como rutas a caballo, paseos en canoa por el río Bullaque o sesiones de observación astronómica. La escasa contaminación lumínica de la zona permite disfrutar de un cielo nocturno especialmente atractivo cuando las condiciones meteorológicas acompañan.