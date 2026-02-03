Ni Mondariz, ni La Hermida: el mejor balneario de España está en Salamanca y tiene aguas termales de la época romana, tratamientos con fango y menús exquisitos por menos de 20 euros

Retomar la rutina no es algo fácil si no has logrado descansar como tu cuerpo y tu mente necesitan. Los viajeros más perspicaces lo saben: hay que encontrar algún lugar en el mundo en el que sentirse bien con uno mismo para poder continuar con los quehaceres de la vida diaria, el ruido de la ciudad y la presión del trabajo. Por eso, si estás de vacaciones o si te ha apetecido hacer una escapada necesaria, la mejor opción es acudir durante unos días allí donde la naturaleza sana.