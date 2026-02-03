Ni Mondariz, ni La Hermida: el mejor balneario de España está en Salamanca y tiene aguas termales de la época romana, tratamientos con fango y menús exquisitos por menos de 20 euros
Este balneario es considerado uno de los mejores del país por sus tratamientos, sus aguas y el servicio que ofrece al viajero que decide desconectar del bullicio en Salamanca.
Retomar la rutina no es algo fácil si no has logrado descansar como tu cuerpo y tu mente necesitan. Los viajeros más perspicaces lo saben: hay que encontrar algún lugar en el mundo en el que sentirse bien con uno mismo para poder continuar con los quehaceres de la vida diaria, el ruido de la ciudad y la presión del trabajo. Por eso, si estás de vacaciones o si te ha apetecido hacer una escapada necesaria, la mejor opción es acudir durante unos días allí donde la naturaleza sana.
Entre dehesas y encinas centenarias, la provincia de Salamanca esconde una tradición termal que hunde sus raíces en la Antigüedad. Lejos del bullicio urbano, sus balnearios surgen como oasis de calma donde el agua, la historia y el paisaje se reúnen para complacer al viajero que sabe apreciar su legado. Afortunadamente, este es un lugar donde el bienestar no es un lujo, sino una herencia que sigue viva entre sus aguas termales.
Uno de los enclaves más representativos de este patrimonio es el Balneario de Retortillo, asentado a orillas del río Yeltes, en un entorno único. Las instalaciones se integran con respeto y sigilo en el entorno natural, ofreciendo una sensación de aislamiento, ideal para quienes buscan desconectar de verdad y cuya historia se remonta a la época romana. ¿Quién podría querer perderse esta increíble experiencia?
El mejor balneario de España está en Salamanca
Tras un periodo de cierre, el Balneario de Retortillo ya tiene fecha de regreso. La temporada termal de 2026 comenzará a partir del 26 de marzo, momento en el que el complejo volverá a abrir sus puertas para recibir a quienes buscan reconectar consigo mismos en un entorno privilegiado. Una oportunidad perfecta para redescubrir Salamanca desde su vertiente más íntima y curativa, donde el agua es el principal elemento.
Esta brota en Retortillo sulfurada y bicarbonatada, con una temperatura elevada y un leve grado de radiactividad natural, una combinación que potencia sus efectos terapéuticos. Son especiales para aliviar dolencias reumáticas, afecciones musculares y problemas respiratorios. Entre sus tratamientos destacan los que se hacen con fango propio. Y más allá de sus beneficios médicos, ofrecen una sensación de bienestar profundo que se prolonga mucho después del baño.
Experiencia gastronómica en una escapada de bienestar
Además, el complejo se completa con zonas ajardinadas pensadas para el descanso, paseos tranquilos y momentos de contemplación donde saber esperar, donde saber hacer un paréntesis en la vida. ¡Pero eso no es todo! El alojamiento permite prolongar la experiencia y convertir la visita en una auténtica escapada de bienestar, en la que cada jornada transcurre sin horarios estrictos ni urgencias. El cuidado del cuerpo se complementa aquí con el del paladar. La propuesta gastronómica del balneario apuesta por una cocina donde destacan hasta cinco menús especiales por el módico precio de 16,50 euros.
