Uno de los monasterios más grandes de Europa está en este precioso pueblo de Tarragona: en un entorno natural único y tumba de la Corona de Aragón

El monasterio fue entregado a los monjes bernardos de la abadía francesa de Fontfroide. Gracias a las generosas donaciones de la nobleza y de la propia corona, alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIV, cuando se consolidó como panteón real y motor social de toda la comarca. Allí descansa buena parte de la corona de Aragón, con huéspedes tan célebres como Jaime I el Conquistador, Pedro III o Alfonso I, además de sus sucesores.