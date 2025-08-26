El pueblo más pequeño de Extremadura es del siglo XIV, tiene el monasterio más pequeño del mundo y menos de 100 habitantes

El pueblo está rodeado por alcornoques, pinos y encinas, un entorno natural perfecto y muy agradable para hacer rutas de senderismo. Las más conocidas de la zona son la ruta al Molino del Tío Fabián o las que van por la Sierra de Pedroso, pero en este maravilloso entorno natural las opciones son infinitas. En lo alto vigila el paraje la Peña de los Cenizos, rodeada de un verde intenso. Al sur de la reducida localidad, en una pequeña elevación, se encuentra la ermita de Santa Bárbara; fue reconstruida hace pocos años por los propios vecinos del pueblo. El acceso se realiza a través de un sendero que parte del pueblo, un paseo tranquilo en el que admirar la belleza de los alrededores.