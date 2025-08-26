El pueblo más pequeño de Extremadura es del siglo XIV, tiene el monasterio más pequeño del mundo y menos de 100 habitantes
Un precioso y coqueto pueblo de Extremadura que te robará el corazón.
En un rincón rodeado de naturaleza extremeña, se encuentra un pequeño lugar habitado desde hace siglos. Entre calles estrechas y arquitectura tradicional, rodeadas por dehesas y senderos, se encuentra uno de los edificios religiosos más pequeños del mundo. Es un destino para aquellos que buscan tranquilidad, belleza natural y un encuentro con las raíces de la cultura rural.
En Pedroso de Acim se respira serenidad y sencillez. Este pueblo a medio camino entre Plasencia y Cáceres no llega al centenar de habitantes. En verano multiplica su población, pero el resto del año no verás más que a los pueblerinos de siempre y algún gato rondando por ahí. Destaca la iglesia de Santa Marina, construida en el siglo XVI. En su interior alberga un gran retablo de madera con la figura de la santa. En la entrada hay una figura de San Pedro de Alcántara, fundador del convento del que hablaremos después. Está perfectamente alineada con la majestuosa Torre del Reloj, hogar de varias cigüeñas que dan sonido a la plaza con su crotoreo.
Pasea por la naturaleza
El pueblo está rodeado por alcornoques, pinos y encinas, un entorno natural perfecto y muy agradable para hacer rutas de senderismo. Las más conocidas de la zona son la ruta al Molino del Tío Fabián o las que van por la Sierra de Pedroso, pero en este maravilloso entorno natural las opciones son infinitas. En lo alto vigila el paraje la Peña de los Cenizos, rodeada de un verde intenso. Al sur de la reducida localidad, en una pequeña elevación, se encuentra la ermita de Santa Bárbara; fue reconstruida hace pocos años por los propios vecinos del pueblo. El acceso se realiza a través de un sendero que parte del pueblo, un paseo tranquilo en el que admirar la belleza de los alrededores.
El convento más pequeño del mundo
En 1557 San Pedro de Alcántara fundó el Convento del Palancar. Es reconocido por ser uno de los conventos más pequeños del mundo. Su sencillez y falta de espacio reflejan a la perfección la austeridad y estilo de vida contemplativa del santo. El fundador vivió ahí con siete frailes y dormía en una pequeña celda sentado sobre una pieza de madera. Su pequeño tamaño confirma que el único propósito de este lugar es la oración y reflexión, para eso no se necesita más que lo mínimamente necesario (nunca mejor dicho).
Este pequeño convento está rodeado por uno de mayor tamaño, construido dos siglos después. Tiene una amplia iglesia y un claustro abovedado en el que destacan las figuras de San Pedro de Alcántara y de San Antonio. En él viven actualmente frailes que muestran encantados el lugar a los visitantes más curiosos.
