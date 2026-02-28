El monasterio Patrimonio de la Humanidad que deberías conocer en 2026: fue construido hace más de 1000 años y es la cuna de la lengua castellana
San Millán de Yuso, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997, conserva los testimonios escritos más antiguos del castellano en un enclave natural de La Rioja.
En pleno valle del río Cárdenas, en la pequeña localidad riojana de San Millán de la Cogolla (La Rioja), se levanta el Monasterio de San Millán de Yuso, uno de los conjuntos monásticos más relevantes de España, ligado al origen del castellano escrito.
Forma parte del conjunto monástico de la localidad y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 junto al monasterio de Suso.
Un monasterio levantado sobre siglos de historia
Para entender Yuso hay que empezar por el monasterio de Suso, en la ladera, donde vivió en el siglo VI el eremita Millán, cuya fama de santidad dio origen a una comunidad monástica. En el año 1053, tras el traslado de las reliquias del santo al valle, comenzó la construcción del nuevo monasterio: Yuso, “el de abajo”, que es precisamente lo que significa en castellano antiguo.
Uno de sus puntos fuertes es su biblioteca, que conserva valiosos códices y cantorales. Aquí se custodian reproducciones de las Glosas Emilianenses (las originales están en Madrid), unas anotaciones realizadas en los márgenes de textos latinos entre los siglos X y XI en el monasterio. Esos apuntes, escritos en una lengua romance que evolucionaría hacia el castellano, son considerados uno de los testimonios más antiguos del español escrito.
Aquellos comentarios no eran textos literarios como los de ahora, sino aclaraciones que pretendían facilitar la comprensión del latín por parte de los monjes. Lo verdaderamente interesante es la lengua en la que se redactaron, ya que se trataba de un romance hispánico que ya se apartaba claramente del latín clásico.
Esas glosas contienen formas lingüísticas que muestran la evolución fonética y gramatical hacia el castellano, como la simplificación de casos latinos o la aparición de artículos definidos.
Qué ver y cómo organizar el recorrido
La visita al monasterio se realiza mediante recorridos guiados y la entrada vale 8 euros para el de Yuso, ya que el de Suso está actualmente en restauración y cerrado al público.
Merece la pena detenerse en la sacristía, considerada una de las más bellas de España por su decoración barroca. Otro punto clave es el Salón de la Lengua, que se inauguró en 1977 con motivo de las celebraciones del Milenario de la lengua castellana, y está decorado con todos los escudos y banderas de los países hispanos y de Filipinas. Aquí es donde se realizan los actos oficiales y las conferencias relacionadas con el castellano.
San Millán de la Cogolla es un lugar para dedicarle al menos medio día o incluso uno completo si lo combinas con rutas por la zona y te alojas en una de las 25 habitaciones de Hostería San Millán, un pequeño hotel dentro de una de las alas del propio monasterio.
Lo más práctico es llegar en coche desde Logroño, a unos 45 minutos por carretera. Si dispones de tiempo, es recomendable subir también al monasterio de Suso para verlo desde fuera.
