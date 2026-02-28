El monasterio Patrimonio de la Humanidad que deberías conocer en 2026: fue construido hace más de 1000 años y es la cuna de la lengua castellana

Merece la pena detenerse en la sacristía, considerada una de las más bellas de España por su decoración barroca. Otro punto clave es el Salón de la Lengua, que se inauguró en 1977 con motivo de las celebraciones del Milenario de la lengua castellana, y está decorado con todos los escudos y banderas de los países hispanos y de Filipinas. Aquí es donde se realizan los actos oficiales y las conferencias relacionadas con el castellano.