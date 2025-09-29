El monasterio más increíble de España está en Galicia: del siglo XII, en el corazón de las Rías Baixas y puedes alojarte en él

Se encuentra en el municipio de Meis (Pontevedra) y emerge como una joya del románico gallego y uno de los destinos más especiales de las Rías Baixas, fundado en el siglo XII. Su iglesia románica, de planta en cruz latina y tres bóvedas semicirculares, impresiona por la sencillez de su punto central y el juego de luces que entra por el rosetón de la fachada. Por su parte, el claustro, iniciado en los siglos XVI y XVII, es otro de los rincones más especiales: un espacio de columnas y arcos que enmarca un jardín cuidado al detalle.