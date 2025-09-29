El monasterio más increíble de España está en Galicia: del siglo XII, en el corazón de las Rías Baixas y puedes alojarte en él
Este monasterio está regentado por monjas de la Orden Cisterciense, en pleno corazón de Galicia, y puedes llegar por una gran cantidad de rutas de las Rías Baixas.
¿Quién no ha pensado alguna vez en cómo sería la vida dentro de un monasterio? Pero no hablamos de una visita durante el día, sino de pasar 24 horas en un enclave rodeado de naturaleza, misticismo y leyendas. Esto ya no es un secreto para los que en lugar de elegir hoteles lujosos prefieren pasar la noche en lugares llenos de historia y empaparse de una cultura monástica de cientos de años. Visitar el norte es una obligación, pero dormir en sus monasterios es una experiencia única que todavía no muchos conocen. ¡Quédate hasta el final!
Entre las rías de Pontevedra y Arousa, en plena comarca del Salnés, se levanta uno de los templos más sugerentes de Galicia. Casi mil años de historia envuelven sus muros, hoy habitados por monjas cistercienses que mantienen vivo un espacio donde cualquier persona puede hospedarse y sentir la serenidad que se respira en un monasterio. Lo mejor es que cada uno puede elegir su propio camino para llegar, disfrutando de la Ruta de Pedra e da Auga, un sendero de 6,5 kilómetros que sigue el curso del río Armenteira entre molinos restaurados, bosques y el propio sonido de la naturaleza. Sí, hablamos del Monasterio de Santa María de Armanteira.
¿Qué podemos ver en el Monasterio de Armanteira?
Se encuentra en el municipio de Meis (Pontevedra) y emerge como una joya del románico gallego y uno de los destinos más especiales de las Rías Baixas, fundado en el siglo XII. Su iglesia románica, de planta en cruz latina y tres bóvedas semicirculares, impresiona por la sencillez de su punto central y el juego de luces que entra por el rosetón de la fachada. Por su parte, el claustro, iniciado en los siglos XVI y XVII, es otro de los rincones más especiales: un espacio de columnas y arcos que enmarca un jardín cuidado al detalle.
El paseo se completa en la tienda monástica, donde las hermanas elaboran jabones, licores, miel y dulces siguiendo recetas tradicionales, un recuerdo perfecto para llevar a casa el sabor del lugar. ¡Pero eso no es todo! Desde el propio recinto surgen senderos que conducen a miradores con vistas a la comarca del Salnés y al valle de Armenteira.
Con capacidad para 25 personas, ofrece habitaciones sencillas y muy cómodas, todas con baño privado. Los huéspedes participan en las tareas comunes, siguen horarios marcados y disfrutan de un menú casero preparado por las hermanas. El precio varía desde 60 euros la individual y 90 la doble, en pensión completa.
Las leyendas que hay tras los muros del Monasterio de Armanteira
Su origen documentado se remonta a 1162, aunque su leyenda le suma magia. Cuentan que Ero, un caballero de la corte de Alfonso VII, pidió a la Virgen un hijo y recibió, en sueños, la promesa de tener descendencia espiritual. Así fundó Armenteira con la ayuda de monjes enviados por San Bernardo de Claraval. Su historia quedó marcada por un episodio fascinante: un día, perdido en cavilaciones, Ero se dejó hipnotizar por el canto de un pájaro y, al regresar al monasterio, habían pasado dos siglos.
Sin embargo, su historia va más allá: tras la Desamortización de Mendizábal en 1837, el monasterio quedó en ruinas hasta que, en los años 60, el hijo de Valle-Inclán impulsó su restauración. Gracias a la labor de la asociación Amigos de Armenteira y la llegada de monjas desde Navarra, el lugar volvió a resurgir. A día de hoy, llegar es sencillo: desde Pontevedra son apenas 30 minutos en coche, y desde Santiago, unos 45. Lo difícil será marcharse después de encontrar la verdadera calma.
