El monasterio más grandioso de España es la “única maravilla del mundo” como dijo un fraile del siglo XVII: basílica de granito, biblioteca renacentista y el panteón de los reyes, a solo una hora de Madrid

El monasterio de El Escorial es uno de los monumentos históricos y culturales más importantes de España y uno de los más visitados de la Comunidad de Madrid. Y, a diferencia de otros grandes edificios cuya importancia ha sido reconocida a posteriori, El Escorial ya era una obra arquitectónica extraordinaria para su época. El monarca de la época, Felipe II, lo concibió como residencia real, monasterio jerónimo, panteón dinástico y centro de estudio y oración. Todo a la vez, algo prácticamente inaudito hasta la fecha.

Una construcción colosal que lleva en Madrid desde el siglo XVI / Istock

No es de extrañar que ya en el siglo XVI, cuando se levantó esta construcción colosal, despertara pura fascinación entre quienes la conocían y podían admirar este conjunto que ocupa aproximadamente 33000 metros cuadrados. Con unas dimensiones así, sobra decir que su planta es sencillamente monumental y cargada de simbolismo: su trazado rectangular, organizado alrededor de patios, claustros y dependencias, se ha relacionado tradicionalmente con la forma de una parrilla, en alusión al martirio de San Lorenzo.

Adriana Fernández

Dentro oculta estancias como la gran biblioteca. Un espacio excepcional que reúne manuscritos, libros antiguos y una decoración pictórica de gran valor. Luego está la basílica, también monumental, como todo en este monasterio, con una gran cúpula y un espacio central dominando todo el conjunto. Y, por último, el Panteón Real, el lugar que alberga los restos de numerosos monarcas de las dinastías de los Austrias y los Borbones.

El panteón de los infantes / Wikimedia Commons

La octava maravilla del mundo

El conjunto se construyó entre los años 1563 y 1584, bajo la dirección inicial de Juan Bautista de Toledo y, posteriormente, de Juan de Herrera. Cuando se levantó, El Escorial ya era comparado con las grandes maravillas de la Antigüedad, hasta el punto de que en 1632, el sacerdote, humanista e historiador español Baltasar Porreño escribió que el templo construido por Felipe II merecía estar entre las siete maravillas y ocupar incluso el primer lugar.

Eso hizo que se popularizase la denominación de “octava maravilla del mundo” como sinónimo para referirse al monasterio. Un apodo que hizo que el fraile Francisco de los Santos llegara todavía más lejos que Baltasar y se atreviera a calificar al monasterio como la “única maravilla del mundo”. Y aunque no se trataba de ningún reconocimiento oficial, obviamente, se entendía como una expresión más que halagadora, propia de la admiración y la propaganda monárquica de la época.

La octava maravilla del mundo / Istock

El libro que recoge este título

Fray Francisco de los Santos era religioso de la Orden de San Jerónimo, historiador y una figura vinculada al propio monasterio, donde llegó a desempeñar responsabilidades como prior. Y fue en 1657 cuando publicó una obra titulada ‘Descripción breve del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial: Única maravilla del mundo. Fábrica del prudentísimo rey Filipo Segundo…’.

La expresión no deja lugar a dudas, ya que el propio título del libro presenta el monasterio como la “única maravilla del mundo”. La obra se publicó en Madrid, en la Imprenta Real, y estaba dedicada a Felipe IV. Y lo más curioso es que no fue una ocurrencia aislada, sino que Francisco de los Santos amplió y actualizó su descripción en sucesivas ediciones.

La biblioteca rea, un lugar fascinante / Istock / OLHA SOLODENKO

La de 1681 incorporó referencias al Panteón Real y la de 1698 añadió información sobre la reconstrucción posterior al incendio de 1671 y las pinturas de Luca Giordano. Por cierto, el libro original de 1657 se conserva digitalizado en el Fondo Antiguo de la Universidad Complutense y está catalogado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.