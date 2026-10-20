El monasterio más grande de Cataluña no es Montserrat: es un Patrimonio Mundial de la Unesco con arquitectura cisterciense y escondido en Tarragona

Al pensar en grandes edificios religiosos catalanes, enseguida se viene a la mente el monasterio de Santa María de Montserrat, una abadía benedictina ubicada en la comarca barcelonesa del Bages. Sin embargo, Tarragona esconde el que es verdaderamente el más grande de Cataluña: el Real Monasterio de Santa María de Poblet con una superficie impresionante de 18 hectáreas.

Forma parte del grupo de los tres grandes monasterios catalanes del Cister, junto con el de Santes Creus en Alt Camp y el de Vallbona de les Monges en Urgell. De hecho, conforman la llamada Ruta del Císter, que se creó en 1989 para visitar los tres de manera conjunta -la entrada triple es válida durante un año-. El monasterio de Poblet, como se llama comúnmente, fue un centro neurálgico de la Cataluña medieval, y eso es algo que todavía se aprecia entre sus muros.

Adriana Fernández

Un edificio lleno de riqueza

Se empezó a construir en el siglo XII y se extendió lo suficiente en el tiempo como para poder apreciar estilos arquitectónicos variados en el edificio, como el románico, el gótico, el renacentista y el barroco; aunque el principal es el cisterciense. Aunque pudiera parecer lo contrario, todo está ensamblado en perfecta armonía, mostrando el esplendor riguroso de la orden del Císter. Así como la relación que guarda con el entorno montañoso de Prades.

Fachada principal del histórico Monasterio de Poblet en Tarragona / Istock / Boris Breytman

La iglesia es uno de los elementos más destacados del conjunto, siguiendo el estilo de los templos cistercienses y donde cabe admirar el retablo del altar mayor, de estilo renacentista y con la firma de Damià Forment. La capilla gótica de San Jorge, del siglo XV, y la puerta real, una construcción gótica flanqueada por dos torres octogonales, marcan los puntos principales del monasterio. Tampoco hay que olvidar el refectorio, la cocina, la biblioteca o la bodega.

El interior del monasterio de Poblet en Tarragona / Istock / Lumir Pecold

Está formado por tres recintos amurallados, erigidos entre los siglos XII y XV. Por la Puerta de Prades se accede al primero, donde había viviendas de labradores y obreros. Desde ahí se pasa a la Puerta Dorada, recubierta antaño por planchas de doradas que encargó Felipe II. En el segundo recinto se encuentra la plaza Mayor y la Puerta Barroca, que da acceso al tercero, rodeado por una muralla de más de 600 metros y 12 metros, donde se encuentra el edificio principal.

La fuente del claustro del monasterio de Poblet / Istock / Monica Planellas

Naturaleza única rodeando el monasterio

En 1991, la Unesco lo reconoció como Patrimonio Mundial o de la Humanidad, convirtiéndolo en un lugar protegido y de gran importancia, tanto para la Orden del Císter como para los catalanes. Actualmente, viven unos 30 monjes, quienes antiguamente cumplían el aislamiento, la abundancia de agua y tierra fértil como requisitos esenciales de la vida monacal. Y es que, más allá de la propia belleza del edificio, el entorno llama especialmente la atención.

El entorno natural del monasterio de Poblet en Tarragona / Istock / Lumir Pecold

El nombre del monasterio, Poblet, proviene del latín y significa 'alameda', definiendo muy bien el entorno repleto de álamos y fuentes. Está situado en el corazón del Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, en la vertiente norte de las Montañas de Prades, en la comarca de Barberà. Es un precioso valle rodeado de bosques y montañas entre las que destaca el monte de la Baltasana, el pico más alto de la zona con 1.202 metros de altitud.

El Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet / Istock / Mike Vecherkovsky

Son más de 2.000 hectáreas las que protege esta denominación que se otorgó en 1984. Un área que alberga una flora muy especial, con la única comunidad de roble melojo de Cataluña, además de encinares, pinares de pino negral y rojo, bosques de tejos y zonas de cultivo de viñas. Por otro lado, cuenta con más de 900 especies catalogadas, sobre todo invertebrados, y poblaciones de aves y mamíferos como zorros, jabalíes y ginetas.

Información práctica

La entrada general tiene un precio de 10,50 euros, 15 euros la que incluye la visita a los tres monasterios de la Ruta del Císter a lo largo de un año. En invierno, el horario es de lunes a sábado de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00; en verano se amplía media hora más por la tarde; y domingos y festivos abre a las 10:30.