Este monasterio español tiene más de 500 años, una biblioteca de 40.000 volúmenes y una cripta donde reposan tantos reyes de España que ya no hay sitio: es el edificio histórico más visitado de Madrid
Un lugar de referencia en la Europa del Renacimiento.
Madrid tiene en su comunidad uno de los edificios históricos más relevantes de Europa: cuando se construyó en el siglo XVI fue todo un hito en el Renacimiento. De ahí que los historiadores confirmen que se trata de uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de aquella época. No es de extrañar que sea el edificio más visitado de la Comunidad de Madrid.
Está a unos 50 kilómetros escasos del centro de Madrid, y eso lo convierte en una excursión ideal para hacer en el día. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos ido los madrileños a visitarlo? Lo habitual es conocerlo con el colegio, y para de contar. Sin embargo, le sobran los motivos para estar entre los ‘places to be’ de la región por muchos motivos.
Un lugar que es único en Madrid, y en España
El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (ese es su nombre correcto y oficial) se construyó en el año 1584, y supuso todo un hito para la arquitectura de la época, no solo en España, sino en toda Europa. Se construyó con una idea muy clara: tenía que ser el centro simbólico del reinado de Felipe II, en una época en la que la Monarquía Hispánica era una de las mayores potencias del mundo. Todo poderío.
Era, a la vez, monasterio, palacio real, centro de gobierno, biblioteca, panteón dinástico y símbolo político de la monarquía hispánica. Casi nada. Eso explica su monumentalidad, en tamaño y valor cultural. Y es que, entre sus tesoros, esconde una gran biblioteca con más de 40000 volúmenes y 600 incunables. Un espacio espectacular, de aspecto renacentista, con galerías abovedadas y frescos en los techos capaces de recordara la mismísima Capilla Sixtina de Miguel Ángel.
Los expertos consideran este lugar como uno de los principales exponentes del humanismo en España. Lo es por las personalidades que colaboraron con el monarca en su configuración (de Juan Pérez de Castro a Juan Bautista Cardona o Antonio Agustín, por citar algunos de los humanistas más relevantes de la época).
Y también por la riqueza de espacio, con librerías diseñadas por el propio Juan de Herrera (arquitecto encargado de concluir la obra de El Escorial, iniciada por Juan Bautista de Toledo), a las que hay que sumar “retratos de personajes históricos, instrumentos matermáticos y científicos, mapas, esferas, astrolabios, reproducciones de fauna y flora, monetario y medallero”, como apuntan desde Patrimonio Nacional.
Otros lugares de interés dentro de El Escorial
Junto a la biblioteca, hay otro lugar que se lleva todas las miradas en cada visita. Y es la cripta. Se trata del lugar donde están enterrados gran parte de los monarcas españoles desde el siglo XVI, y está dividido en dos panteones: el de los reyes, y el de los infantes.
El panteón de los reyes es una cámara circular abierta y segmentada en ocho tramos que responde a un marcado estilo barroco, con revestimiento de mármoles y bronces; mientras que el panteón de los infantes es algo más ecléctico, fechado en el siglo XIX y construido por iniciativa de Isabel II.
En este lugar reposan los restos de la mayoría de monarcas españoles: desde Carlos I, de la dinastía de los Austrias, hasta los Borbones. De hecho, está tan lleno que ya solo queda sitio para dos cuerpos más, en un espacio reservado con nombre y apellidos: Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón y Orleans (es decir, los padres de Juan Carlos I, el emérito), que permanecen en el llamado "pudridero" hasta su traslado definitivo al panteón.
Dicho todo esto, no es de extrañar que este lugar sea Patrimonio Mundial de la Unesco, además de uno de los edificios más relevantes de Patrimonio Nacional de España.
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