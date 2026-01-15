El monasterio de España rodeado de saltos de agua que deberías visitar, al menos, una vez en la vida: tiene más de ocho siglos de historia y aloja un museo del vino
Más de 800 años de historia y una sinfonía natural entre cascadas, historia y vino.
El Monasterio de Piedra es uno de esos lugares que, al visitarlo, te hace sentir que has descubierto algo muy bien guardado. Quizás te parece imposible que, a estas alturas, algo nos llegue a sorprender. Y lo entiendo, tenemos el cerebro saturado de imágenes y estímulos para viajar aquí o allá... Pero te aseguro que este maravilloso rincón de Zaragoza, a medio camino entre nuestros recuerdos medievales y la naturaleza más impresionante, es el tipo de sitio que no solo te conquista con su herencia histórica, sino con su paisaje de película. Y os lo dice una persona que se pasa la vida viajando.
Lo curioso es que, cuando llegas, piensas que vas a ver un monasterio bonito. Y lo que encuentras es mucho más que eso; un refugio de silencio abrazado por cascadas, un rincón donde él se desliza y salta sobre piedras centenarias. Y, por si fuera poco, dentro de las murallas de este monasterio con más de ocho siglos de historia, el vino también tiene su propio protagonismo. Un museo entero dedicado a esta bebida que ha sido testigo de toda la historia del lugar. Si hay un sitio en el que el pasado y la naturaleza se abrazan con fuerza, es este; os lo aseguro.
Un monasterio con más de 800 años de historia
Lo primero que seguramente os sorprenda es los restos del monasterio, el cual se encuentra ubicado en el Parque Natural del Monasterio de Piedra. Este lugar fue fundado en 1194 por los monjes cistercienses (se dice pronto) que eligieron este emplazamiento porque las aguas del río Piedra les ofrecían lo que necesitaban; un entorno natural y aislado, perfecto para la vida contemplativa. El monasterio fue, durante siglos, el centro de una comunidad religiosa dedicada a la oración y la producción de vino, algo que los monjes aprendieron a hacer de forma excepcional. Ahora, su función se ha ido diluyendo, pero en esencia, es la misma. Porque cuando pisas este curioso lugar, comienzas a conectar contigo mismo, con la naturaleza y con una historia que ni siquiera llegaste a conocer.
A lo largo de los siglos, el monasterio vivió varias etapas de expansión y declive. Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX, pasó por diferentes manos hasta que, finalmente, el lugar fue restaurado y convertido en el monumento nacional que es hoy en día. Y es que, que os voy a contar, el que tuvo, retuvo. No estoy segura si es la esencia religiosa, la naturaleza que te envuelve o, simplemente, la sorpresa de no saber que te ibas a encontrar con algo de este estilo, pero el Monasterio de Piedra en uno de esos lugares con alma. De los que nos gustan.
Un paraíso entre cascadas y pozas de agua
Lo que realmente distingue a este monasterio es su entorno natural. Y es que, parece imposible encontrar algo tan bonito rodeado de una naturaleza tan abrumante. Pero sí, es verdad; el monasterio se encuentra rodeado de a increíble sucesión de saltos de agua, que convierten el parque en un verdadero paraíso acuático. El río Piedra, que da nombre a todo el conjunto, se deshace en una serie de cascadas de aguas cristalinas que caen entre las piedras y forman pequeñas pozas, donde el eco del agua se mezcla con el canto de los pájaros. La sensación es, sencillamente, indescriptible.
Caminar por el parque es como adentrarse en un cuadro viviente de Monet, o al menos esa es lo que me transmite a mí. Desde la Cascada Iris, que desliza sus aguas en un espectáculo de color, hasta la imponente Cascada del Salto que, con sus más de 50 metros de altura, deja sin aliento a todo aquel que la observa. El entorno es tan mágico que, a medida que avanzas, no dejas de pensar: "Esto debe ser lo que los monjes veían todos los días, que envidia". Y la verdad, es que, tras siglos, el espectáculo sigue siendo el mismo.
El vino en el corazón del monasterio
Y si el monasterio te deja sin palabras, el vino también tiene lo suyo. En las dependencias de este enclave histórico, se encuentra el Museo del Vino, un espacio que ofrece un recorrido por la historia vitivinícola de la región. El vino, como los monjes sabían muy bien, tiene una gran importancia aquí. De hecho, la producción vinícola del monasterio se remonta a siglos atrás, y hoy, la tradición sigue viva en el Bodegón del Monasterio.
El museo ofrece la posibilidad de conocer el proceso de elaboración del vino, desde la recolección de la uva hasta el proceso de fermentación. Pero lo más curioso es que no solo se habla de historia, también hay espacio para la degustación, donde los visitantes pueden probar los caldos locales, elaborados en los viñedos cercanos al monasterio, y que han sido heredados de esa misma tradición monástica.
Senderismo y rutas por el parque
Una vez que se ha disfrutado de la calma y la historia del monasterio, lo mejor es calzarse las botas y adentrarse en el parque natural. El Parque Natural del Monasterio de Piedra ofrece un montón de rutas para caminar y explorar. Puedes seguir los senderos que recorren el río, disfrutar de miradores con vistas panorámicas y, por supuesto, perderte entre la frondosa vegetación de pinos, encinas y abetos. Si os soy honesta, andar por estos lares es una experiencia inolvidable.
El parque tiene algo mágico, y es que es un refugio donde la naturaleza sigue siendo la protagonista, pero sin competir con el monasterio. Todo está perfectamente equilibrado para ofrecer un viaje que no solo es histórico y cultural, sino también profundamente sensorial.
Un lugar para desconectar y reencontrarse
El Monasterio de Piedra no es solo un lugar para recorrer de punta a punta. Es un refugio donde el tiempo parece no importar demasiado, pues tus cinco sentidos están trabajando para y por el disfrute. Aquí, rodeado de historia, agua y vino, te puedes perder en la belleza natural o detenerse a escuchar el murmullo del agua entre las piedras. Sin duda, un lugar que debe ser visitado, al menos, una vez en la vida.
Síguele la pista
Lo último