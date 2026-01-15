El monasterio de España rodeado de saltos de agua que deberías visitar, al menos, una vez en la vida: tiene más de ocho siglos de historia y aloja un museo del vino

Lo primero que seguramente os sorprenda es los restos del monasterio, el cual se encuentra ubicado en el Parque Natural del Monasterio de Piedra. Este lugar fue fundado en 1194 por los monjes cistercienses (se dice pronto) que eligieron este emplazamiento porque las aguas del río Piedra les ofrecían lo que necesitaban; un entorno natural y aislado, perfecto para la vida contemplativa. El monasterio fue, durante siglos, el centro de una comunidad religiosa dedicada a la oración y la producción de vino, algo que los monjes aprendieron a hacer de forma excepcional. Ahora, su función se ha ido diluyendo, pero en esencia, es la misma. Porque cuando pisas este curioso lugar, comienzas a conectar contigo mismo, con la naturaleza y con una historia que ni siquiera llegaste a conocer.