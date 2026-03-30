Lo siento Madrid, pero el monasterio más fascinante de España está en Burgos: es el templo cisterciense femenino más fascinante que hayas visto jamás

Para levantarlo se construyó una iglesia mudéjar de estilo almohade que hoy en día se conserva parcialmente en la capilla de la Asunción. Sin embargo, su estilo definitivo no se vio hasta el primer tercio del siglo XIII, cuando se le dio la esencia que lo caracteriza y que es visible hoy en día en lugares como su sala capitular, claustro o muros reforzados. Es considerado una de las obras más espectaculares del estilo gótico cisterciense.