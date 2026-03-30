Lo siento Madrid, pero el monasterio más fascinante de España está en Burgos: es el templo cisterciense femenino más fascinante que hayas visto jamás
Cuenta con un museo impresionante y se puede visitar de forma gratuita.
España está llena de lugares con miles de secretos como tradiciones, calles, historias y monumentos que, si nadie te los descubre, podrías no conocer nunca. Sería una verdadera pena, pues hablamos de un país con una cultura y patrimonio impresionantes. Aunque algunos sitios son menos conocidos que otros, no significa que sean peores. Es más, incluso puede ser al contrario.
Si te decimos que pienses en el monasterio más bonito que existe es muy probable que se te pase por la cabeza el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid. No nos malinterpretes, es realmente impresionante. Sin embargo, hoy te vamos a recomendar otro que, si bien no es de los más conocidos, es uno de los más fascinantes.
Uno de los monasterios más fascinantes
Se trata del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en la ciudad de Burgos. Fue fundado por Alfonso VIII y la reina doña Leonor en el año 1187 sobre el paraje burgalés Huelgas del Rey, convirtiéndose así en el monasterio cisterciense femenino más importante de España. Tenía un gran poder visible especialmente en su jurisdicción, ya que solo obedecía al Papa y la tenía tanto eclesiástica como civil y criminal.
Para levantarlo se construyó una iglesia mudéjar de estilo almohade que hoy en día se conserva parcialmente en la capilla de la Asunción. Sin embargo, su estilo definitivo no se vio hasta el primer tercio del siglo XIII, cuando se le dio la esencia que lo caracteriza y que es visible hoy en día en lugares como su sala capitular, claustro o muros reforzados. Es considerado una de las obras más espectaculares del estilo gótico cisterciense.
Un museo impresionante
Si te decides por visitar este templo no puedes perderte el Museo de Telas Medievales, donde podrás ver más de 300 piezas restauradas con las que aprenderás y descubrirás cómo se vestía en el pasado. Además, cuenta con el pendón de las Navas de Tolosa, un tapiz almohade obtenido por Alfonso VIII tras vencer la batalla con la que comparte nombre durante la Reconquista.
Se puede visitar gratis
Es una de las obras más impresionante de España y se puede visitar de forma gratuita 2 días a la semana. Cada martes y miércoles, el monasterio abre sus puertas de 16:00 a 18:30 sin necesidad de pagar la entrada. Eso sí, ten en cuenta que el ultimo acceso es a las 17:30, por lo que no vayas muy apurado. Si quieres conocerlo cualquier otro día o en una hora diferente, la entrada básica cuesta 9 euros.
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