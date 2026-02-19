El monasterio-cueva de origen medieval que se esconde en un precioso pueblo de Huesca: románico y perfecto para Semana Santa

Precisamente, por su ubicación y el entorno en el que se levanta, en medio del Camino de Santiago a su paso por Aragón, el Real Monasterio de San Juan de la Peña es uno de esos templos que no pueden pasar inadvertidos, seas o no creyente. Estamos en las proximidades de Botaya, en el término municipal de Jaca, en el corazón montañoso de Huesca y a los pies de los Pirineos.