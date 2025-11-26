El monasterio colgado sobre el abismo más vertiginoso de España: construido por un discípulo de Gaudí, único en el mundo, con la mejor vista de la Península

Habrá quienes ya saben de lo que hablamos, y quienes están deseando descubrir el nombre de esta maravilla... Pero no nos haremos más de rogar. Este es el Santuario de Montferri, una joya modernista en la provincia de Tarragona, obra inconclusa y a la vez perfecta inspirada en los diseños de Gaudí. Al subir hasta la pequeña colina donde se ubica, uno comprende de inmediato la intención del arquitecto: hacer que el edificio pareciera un homenaje a las montañas, a la fe y al propio movimiento del aire.