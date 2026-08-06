El monasterio cisterciense de Zaragoza que enamoró a un Nobel de Literatura tiene una cascada de 50 metros y es Monumento Nacional: "No es el martillo el que deja perfectos los guijarros, sino el agua con su danza y su canción"

Reformista social, pintor, dramaturgo, músico, novelista y letrista, Rabindranath Thakur fue un importante poeta filósofo del movimiento Brahmo Samaj, nombre con el que se conoce al Renacimiento bengalí. Galardonado con el premio Nobel de literatura en el 1913 – siendo el primer no europeo en recibir este reconocimiento, así como el primer asiático en ganar un Nobel –, Thakur revolucionó por completo la literatura y la música bengalíes con obras tan importantes como El hogar y el mundo y Gitanjali. Además de publicar importantes obras para el desarrollo del arte, Rabindranath Thakur explicó con su don de la palabra como el agua es el verdadero agente modelador del paisaje natural, dejando por escrito que “no es el martillo el que deja perfecto los guijarros, sino el agua con su danza y su canción”.

Una de las cascadas del parque del Monasterio de Piedra / Istock / AlbertoLoyo

Un espacio donde esta definición va que ni pintado es la zona del Monasterio de Piedra, uno de los enclaves cistercienses más espectaculares que encontramos en todo el territorio español. Situado en la comarca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, el Monasterio de Piedra es uno de esos lugares que, al visitarlos, parece que hemos descubierto un secreto muy bien guardado; un refugio de silencio rodeado por maravillosas cascadas y saltos de agua, donde el entorno parece haberse quedado congelado 800 años en el pasado.

Adriana Fernández

Un paraje para soñar

A las afueras de la localidad zaragozana de Nuévalos, a escasos 30 kilómetros de Calatayud, el Monasterio de Piedra se erige como uno de los enclaves más impresionantes que podemos encontrar en todo el territorio español. Aquí, historia y naturaleza se dan la mano para componer una auténtica sinfonía visual, donde la belleza de los muros del monasterio cisterciense se ve elevada gracias a la compañía de los magníficos saltos de agua que hay repartidos por el entorno, creando un lugar que parece haber salido directamente de un cuento de hadas.

El Lago del Espejo en el parque del monasterio / Istock / Manel Subirats

Fundado en el año 1194 y consagrado en el año 1218, la arquitectura del monasterio permite observar la transición del estilo románico al gótico cisterciense. Con más de 800 años de historia, a lo largo de los cuales el monasterio se ha mantenido como uno de los templos más intrigantes de la región, en 1945 fue catalogado como Paraje Pintoresco Nacional, título que en 1983 se convirtió en Monumento Nacional; años más tarde, en 2010, le fue concedida también la categoría de Jardín Histórico.

Con una estructura muy bien conservada, el conjunto monumental del monasterio constituye una visita de lo más interesante. El centro de todo es el antiguo claustro, un rincón tranquilo donde contemplar la belleza del lugar. Alrededor de este se disponen las diferentes estancias monacales, como la Sala Capitular, la cocina, el refectorio, el calefactorio, y la bodega y cillería. Con la iglesia abacial como edificio central, en los muros del conjunto se pueden observar las transiciones entre diferentes estilos arquitectónicos, del gótico al barroco, pasando por el mudéjar y el renacentista.

Galería del antiguo claustro del monasterio / Istock / fcafotodigital

La visita al entorno

Perfectamente integrado en el interior del monasterio, el hotel y spa es la mejor manera para descubrir a fondo la esencia e historia del monasterio. Emplazado junto al claustro, en las antiguas celdas de los monjes, tiene un total de 62 habitaciones. Envuelto por una atmósfera de lo más serena, el hotel ofrece también varios salones para relajarse, bares, un increíble spa, espacios ajardinados y boscosos, y en verano una magnífica piscina exterior.

El jardín del claustro / Istock / fcafotodigital

Muy interesantes de visitar son el Museo del Vino, incluido dentro de la Ruta del Vino de Calatayud y ubicado en la antigua bodega del monasterio; y las antiguas cocinas, pues fue aquí donde, en 1543, se elaboró el primer chocolate de todo el continente Europeo.

Una de las grutas del parque histórico / Istock / atosf

Un jardín histórico lleno de magia

Atravesado y alimentado por el río Piedra, el Parque Natural del Monasterio de Piedra, catalogado como Jardín Histórico, ofrece al visitante un recorrido único a través de la naturaleza de carácter frondoso y salvaje del entorno. Un verdadero remanso de paz, perfecto para relajarse dando un paseo, aquí caminos y senderos se cruzan con arroyos, lagos y grutas, así como fantásticas cascadas protegidas por la sombra de árboles centenarios. La más famosa de estas cascadas es la llamada Cola de Caballo, en el interior de la cual se extiende una gran cueva natural repleta de estalactitas y estalagmitas.