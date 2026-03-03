El monasterio cisterciense más grande y completo de Europa está en Tarragona: declarado Patrimonio de la Humanidad, es como un viaje desde la Edad Media hasta la actualidad
Es el monasterio más importante de la Ruta del Císter.
Si hay una construcción que represente como ninguna otra a la arquitectura medieval, son los monasterios. Y más concretamente, los monasterios cistercienses que, en su mayoría , responden a un marcado estilo gótico, aunque hay constancia de que algunos de ellos ya comenzaron a construirse incluso en tiempos del románico.
Para comprender el porqué de este tipo de construcciones, hay que entender el momento y el contexto en el que nacen. Pertenecen a la Orden del Cister, una comunidad de monjes que surgió a finales de, siglo XI, justo en ese momento en el que las órdenes monásticas estaban abandonando la vida ascética por otra más terrenal.
Digamos que era una respuesta a la relajación de los benedictinos que predominaban desde finales del siglo X. Los cistercienses pusieron un poco de orden, volviendo a defender la vida contemplativa basada en la oración, el trabajo manual y el estudio bajo reglas muy estrictas: aquí es donde vuelven a entrar en juego los votos de castidad, pobreza y obediencia en un entorno de absoluta clausura.
Así es como nacen los monasterios cistercienses, de acuerdo a las necesidades de esa comunidad que, en el siglo XI estaba en plena expansión. Y el más grande y mejor conservado de Europa está en España.
Un monasterio en un lugar idílico
Se trata del Monasterio de Santa María del Poblet, un espléndido conjunto arquitectónico situado en un valle idílico, protegido por las montañas de Prades. Está en el corazón de la comarca de la Cuenca del Barberá, en el municipio de Vimbodí i Poblet para ser precisos.
Se fundó en el siglo XII por un puñado de monjes, aunque muy pronto recibió el favor real. Tanto es así, que llegó a ser el panteón de los reyes de la Corona de Aragón, de ahí su importancia en la historia de España.
Con los años, su relevancia fue decayendo, hasta que llegó el momento de la exclaustración de la comunidad de monjes que lo habitaban en el siglo XIX.
El monasterio en la actualidad
El imponente Monasterio de Santa María del Poblet es un magnífico ejemplo del arte cisterciense, y todavía hoy se conservan casi todas las construcciones que fueron levantando en este complejo los monjes a medida que iban creciendo sus necesidades. Es por eso que, además de ser el monasterio más grande de La Ruta del Císter, está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Y lo más curioso es que se trata de un monasterio que sigue activo, gracias a una reducida comunidad de unos 20 monjes cistercienses que viven en el complejo. Un espacio donde se respira espiritualidad y donde reina el silencio, rodeados de un entorno privilegiado.
