El monasterio más bonito de España es el primer Conjunto Histórico de Sevilla: declarado Monumento Nacional, de origen medieval y levantado junto a la primera ciudad romana de España

En cuanto a su aspecto arquitectónico, el templo tiene un carácter singular, porque es a la vez monasterio y fortaleza, con dos iglesias y varios estilos claramente yuxtapuestos: por un lado el mudéjar, de clara tradición almohade; por otro lado, el gótico, de influencias francesas; y, además, guiños al barroco más sobresaliente. Y eso lo convierte en un templo de lo más especial.