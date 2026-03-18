El monasterio más bonito de España está escondido entre grutas declaradas Bien de Interés Cultural: fue construido en el siglo X y está al borde de un acantilado

En medio de todo aparece el monasterio, gobernando el paisaje a sus pies. Se erigió en el siglo X sobre la iglesia románica de Sant Martí del Fai, que data del 878, y estuvo ocupado por monjes benedictinos hasta el siglo XVI. Si bien todo lo que le rodea es curioso, lo más llamativo es que está construida íntegramente en el interior de una cueva natural, por lo que se trata de un monasterio troglodita.