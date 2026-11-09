El monasterio a 1 hora y media de Madrid donde, según la tradición, se cocinó el primer chocolate de Europa: cascadas, un parque romántico y Monumento Nacional

A solo dos horas del barullo de la capital madrileña, se encuentra unos de los enclaves naturales e históricos más singulares de España. Hablamos del Monasterio de Piedra, un espectacular complejo turístico, histórico y natural en el municipio de Nuévalos, justo al lado de la provincia de Zaragoza. Según la tradición, aquí se cocinó el primer chocolate de Europa en el año 1534 cuando el monje cisterciense Fray Jerónimo de Aguilar envió el primer cacao y la receta desde México al abad del monasterio, Don Antonio de Álvaro.

Adriana Fernández

Este monasterio destaca principalmente por la fusión perfecta entre una arquitectura medieval y un parque natural exuberante. Es muy diferente a otros edificios, su gran atractivo es su Parque Jardín Histórico de estilo romántico, diseñado en el siglo XIX junto con sus cascadas espectaculares, la más famosa es la Cola de Caballo con más de 50 metros de caída; su famoso Lago del Espejo, un lago con aguas tan cristalinas que refleja a la perfección su roca caliza y la Gruta Iris, un pasadizo natural acondicionado perfectamente para caminar.

Iglesia cisterciense parcialmente demolida del Monasterio de Piedra en Zaragoza / Istock / Antonio Lopez Velasco

Monasterio de Piedra: un Monumento Nacional con 800 años de historia

Debido a su alto valor cultural e histórico, el monasterio de Piedra fue declarado Monumento Histórico-Artístico de Carácter Nacional el 16 de febrero de 1983. Esto ayudó a proteger este enclave único fundado hace muchos siglos, concretamente en 1194 por monjes de la Orden del Cister provenientes del Monasterio de Poblet. Si lo has visitado, te habrá llamado la atención su espíritu cirteciense, caracterizado por la sobriedad, luz y transición arquitectónica entre el románico tardío y el gótico primitivo. La joya de la corona es su Sala Capitular, construida en el siglo XIII y que destaca por sus cuatro columnas centrales de las que nacen bóvedas de crucería.

Monasterio de piedra, Zaragoza, España / Istock / Alberto Carrera

El Claustro conserva sus arcos ojivales y ayuda a comunicar las salas principales como el refectorio, un antiguo comedor del siglo XIII y la cilla, el almacén. Algo que mucha gente desconoce, pero que ayuda a entender su historia es que, tras la desamortización de Mendizábal en 1835, los monjes fueron expulsados y la iglesia sufrió grandes saqueos. Hoy en día, sus muros sin techo y ábsides semicubiertos son de los más fotografiados de la España medieval.

Ruinas de la iglesia del monasterio de piedra / Istock / AndresGarciaM

Patrimonios e historia a menos de 20 minutos

Muy cerca, concretamente a unos 25-40 minutos está Calatayud, capital de la comarca, una parada imprescindible para los amantes del arte y la historia que destaca por su arquitectura mudéjar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Lo que más llama la atención son las torres de la Colegiata de Santa María o la Iglesia de San Andrés.

Ciudad de Calatayud / Istock / Dudbrain

También muy cerca y una parada obligatoria para todos los turistas que se encuentren cerca de la zona es Daroca, un pueblo medieval amurallado y una de las villas medievales más bonitas y desconocidas de Zaragoza. Conserva casi intacto 4 kilómetros de murallas medievales, torreones defensivos y unas monumentales puertas de acceso de piedra que te harán volver atrás en el tiempo.