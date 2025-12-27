El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales

De hecho, en el entorno de este pueblo de Córdoba se han hallado galerías, pozos y socavones que atestiguan antiguas explotaciones de cobre, plata, oro y plomo. Esta riqueza minera, junto con la posición estratégica entre los caminos de Córdoba y Toledo, explicaría por qué este lugar, difícil de localizar y apartado de las rutas comerciales, se convirtió en refugio desde tiempos remotos. El historiador Ramírez de las Casas-Deza ya sugería que aquel aislamiento no fue casualidad.