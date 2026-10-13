El misterioso edificio de Gaudí que ha permanecido olvidado durante décadas en medio de un bosque de Barcelona: un chalet de paredes blancas y apariencia austera construido a comienzos del siglo XX

Resulta increíble que hayan pasado ya cien años desde el fallecimiento de Antoni Gaudí, genio de la arquitectura modernista catalana, y todavía queden secretos por descubrir de su trayectoria profesional y de su obra. Y este chalet es, posiblemente, uno de los mejores ejemplos.

Detalle de la Casa Batlló de Antoni Gaudí, genio del Modernismo catalán / Istock

Y es que, hablar de Gaudí es mencionar al máximo exponente del Modernismo catalán, cuya obra (al menos buena parte de ella) está reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO, un título que recae principalmente en siete de sus edificios más reconocibles: el Parque Güell, el Palacio Güell y la Casa Milà, más conocida popularmente como "La Pedrera", la Casa Vicens, Casa Batlló, Fachada del Nacimiento y la cripta de la Sagrada Familia y Cripta de la Colonia Güell.

Todos tienen en común su ubicación, situados en algún lugar de la provincia de Barcelona. Aunque de sobra es sabido que Gaudí también trabajó fuera de Cataluña, dejando para la posteridad obras tan icónicas como el Palacio Episcopal de Astorga, el Capricho de Comillas, la Casa Botines en León o la reforma interior de la Catedral de Santa María (La Seu) en Palma de Mallorca.

Redacción Viajar

El edificio más desconocido de Gaudí está en Barcelona

Y cuando ya pensábamos que se había escrito todo sobre Gaudí, este 2026, año en el que se celebra el cien aniversario de su muerte, se ha confirmado uno de los datos más misteriosos de toda su obra. Y no nos referimos a ninguno de los múltiples proyectos en los que trabajó (con bocetos y documentos escritos) y que no llegaron a construirse, como el icónico Hotel Attraction que pudo haber levantado en Nueva York a comienzos del siglo XX.

Foto histórica de la construcción del Xalet del Catllaràs / Wikimedia Commons

El misterio es otro, y acaba de ser desvelado: un singular edificio de paredes blancas y formas ovaladas, que durante años ha permanecido aislado (y olvidado) en medio de un bosque de la provincia de Barcelona, también es de Gaudí. Se trata del Xalet del Catllaràs, cuya autoría ha sido confirmada por la Generalitat de Catalunya a comienzos de este año.

Dónde está el edificio que nadie sabía que era de Gaudí

El Xalet del Catllaràs se encuentra en la sierra del Catllaràs, en el término municipal de La Pobla de Lillet, en la comarca del Berguedà. Está situado en un entorno forestal de montaña, por encima del santuario de Falgars y aproximadamente a 12 kilómetros del núcleo urbano de La Pobla de Lillet (por cierto, el mismo municipio donde Gaudí levantó los Jardines de Artigas). Es decir, que no está ni mucho menos en el meollo del modernismo.

Su emplazamiento responde (como en otros edificios icónicos de Gaudí) a una necesidad industrial de principios del siglo XX: ofrecer alojamiento a técnicos e ingenieros que trabajaban en las minas de carbón de la sierra. Se trataba de un encargo de Eusebi Güell, el gran empresario y mecenas catalán, y una de las figuras fundamentales en la trayectoria profesional de Gaudí.

Los Jardines de Artigas, en la Pobla de Lillet / Istock / "Toni Sanchez Poy

Y es que Güell impulsó la fábrica de cemento Portland Asland, instalada en el Clot del Moro, en el municipio de Castellar de n'Hug, cerca de La Pobla de Lillet. Para abastecer la fábrica se explotaban minas de carbón en la sierra del Catllaràs. El transporte y la actividad minera exigían la presencia de personal técnico en una zona de montaña alejada de los principales núcleos urbanos.

El chalet se concibió entonces como una necesidad para alojar a ingenieros, técnicos y otros trabajadores relacionados con las minas que suministraban combustible a la fábrica. Y no como una residencia de lujo ni como una casa de recreo, sino como una construcción funcional ligada a la industria.

De la necesidad al abandono

La silueta del edificio no responde a la imagen que suele asociarse a la arquitectura de Gaudí: en lugar de las fachadas policromadas y las formas orgánicas más conocidas de Barcelona, aquí encontramos un edificio de montaña de apariencia austera, con una cubierta de perfil apuntado y un gran arco que determina su volumen.

Antes de caer en el abandono, fue remodelado, perdiendo parte de su identidad / Wikimedia Commons

Eso, unido al hecho de que Gaudí no dirigió la obra, habían hecho dudar de su autoría durante las primeras décadas de su construcción. Fue precisamente en los años 40, coincidiendo con su decadencia, cuando comienzan los rumores. Sin embargo, ya era tarde, y el edificio fue abandonado casi a su suerte, hasta que a finales de los 80 quedó en desuso por completo.

Hoy el edificio sigue cerrado al público, pero tras la investigación de la Generalitat, cuyo resultado se ha dado a conocer precisamente en el marco del Any Gaudí, hace pensar que pronto podremos acceder a su interior y contemplar qué queda del diseño original.