El misterioso bosque de España que lleva en pie desde el Neolítico: un refugio climático con monasterio medieval, puente colgante y cascadas de cuento

Se trata de un antiguo cenobio situado en lo alto del parque. Con sus más de diez siglos de historia, presume además de tener las mejores vistas de la fraga. Un monumento que sigue en pie desde el Románico y al que se puede acceder para visitarlo desde dentro: la entrada es gratuita, y con guía, al menos durante fines de semana y festivos (para el resto de días, lo mejor es consultar previamente).