La misteriosa estatua de Madrid que debes ver, al menos, una vez en la vida: de estética dramática y esculpida en piedra en el XIX, se puede ver completamente gratis en uno de los parques más bonitos de la ciudad
Este 2026, la estatua de bronce madrileña más emblemática cumple 141 años: dedicada a la figura de Lucifer, es una parada obligatoria para los que visitan la capital y para sus propios vecinos.
Madrid no es precisamente un lugar lleno vegetación donde salir a respirar el aire libre, pero tiene un pulmón verde que consuela a sus vecinos en días de vacaciones o tardes de desconexión que les permite teletransportarse del ruido de la capital a la tranquilidad del campo. Allí donde dar un paseo rodeado de árboles y sin tener carreteras a la vista, con estanques e incluso patos que disfrutan de este paraíso en pleno corazón de la capital: este lugar es el Parque del Retiro... Y es mucho más que un respiro en la ciudad.
Este parque forma parte del Paisaje de la Luz y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2021. Originalmente, este espacio no era un parque público, sino un jardín real creado en el siglo XVII para el disfrute de Felipe IV, por lo que no es de extrañar que albergue tesoros arquitectónicos y naturales únicos. De hecho, hay una escultura que detiene al visitante con una fuerza difícil de explicar. No es solo su dramatismo, ni su singularidad temática: es la sensación de estar ante una obra que ha sabido resistir el paso del tiempo envuelta en misterio... Y no debería pasar desapercibida para nadie.
Se trata del Ángel Caído, una de las piezas más sorprendentes del patrimonio artístico madrileño. Curiosamente, este 2026, el interés por esta estatua vuelve a intensificarse por su 141 aniversario, que además coincide con la visita del Papa León XIV a Madrid, un evento que tendrá como escenario la cercana Plaza de Cibeles. Esta proximidad ha reavivado la atención sobre una escultura que, por sí sola, ya ocupa un lugar singular en el imaginario de la ciudad.
Un diablo en el cielo de Madrid: la insólita estatua de Lucifer en el Parque del Retiro
Lejos de ser una simple representación religiosa, la obra captura un instante de máxima tensión narrativa: el momento exacto de su expulsión del Paraíso, tras desafiar a Dios. El cuerpo del ángel, retorcido y vulnerable, parece sucumbir mientras una serpiente se enrosca e invade su figura, acentuando la sensación de caída inevitable. La pieza es obra del escultor Ricardo Bellver, quien la concibió originalmente en escayola durante su estancia en Roma.
Un dato desconocido
Buena parte de su fama se debe a una curiosidad que ha alimentado leyendas durante décadas: su ubicación a 666 metros sobre el nivel del mar. Aunque esta cifra ha sido interpretada como una referencia al “número de la Bestia”, lo cierto es que se trata de una coincidencia geográfica sin intención simbólica, algo que no ha impedido que el mito siga creciendo.
Inspirada en el poema El paraíso perdido, la escultura fue desde el principio reconocida por su fuerza expresiva y su audacia temática. No tardó en llamar la atención de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que impulsó su reproducción en un material más duradero. El rey Alfonso XII asumió los costes de su fundición en bronce, lo que permitió presentar la obra en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878, donde obtuvo la Medalla de Primera Clase. Ese mismo año también fue exhibida en la Exposición Universal de París de 1878, consolidando su prestigio a nivel internacional.
La escultura fue finalmente donada por la Corona a la ciudad de Madrid, con la condición de que se le otorgara un pedestal acorde a su importancia. Este encargo recayó en el arquitecto Francisco Jareño y Alarcón, responsable del diseño, construcción e instalación del conjunto. La inauguración tuvo lugar en 1885 durante la regencia de María Cristina de Habsburgo. Desde entonces, el conjunto ha permanecido como una de las obras más fascinantes del paisaje madrileño.
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