Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago

Galicia está llena de lugares mágicos, y entre ellos hay un mirador que no te puedes perder.
Tras haber pasado uno de los veranos más calurosos que se recuerdan, Galicia ya recibe diciembre con un tiempo más invernal. Las temperaturas se elevan año a año y el auge turístico está convirtiendo Galicia en uno de los destinos favoritos de españoles y no españoles por un paisaje y un clima difícil de igualar.

Los destinos favoritos se encuentran mayoritariamente a lo largo del litoral, siendo las playas el mayor motivo para ello. Sin embargo, en esas zonas costeras hay mucho más que ver y es que muchos de esos puntos, pese a encontrarse tan cerca del mar, cuentan con montes y montañas con paisajes propios de un interior más robusto.

Esta orografía propicia precisamente la aparición de miradores con increíbles vistas hacia mar, ya sea hacia el océano Atlántico o al mar Cantábrico. Uno de los más increíbles por su preciosa panorámica es el mirador del Monte Naraio, en Muros.

Adriana Fernández

Así es el mirador de Monte Naraio en Muros

El mirador de Monte Naraio cuenta con una de las vistas al mar más espectaculares de toda Galicia. Se encuentra en el municipio de Muros y está a unos 90 metros sobre el nivel del mar, elevándose sobre la laguna das Xalfas y la playa de Area Maior y enfrentándose al Monte Louro, propiciando una panorámica de lo más completa.

Llegar al mirador de Monte Naraio en coche es muy sencillo, y es que cuenta con carretera asfaltada casi hasta el lugar, aunque el último tramo es un pequeño camino de tierra. @CristabeldeViaje informa sobre esto con más detalle en un artículo de su blog sobre el Monte Naraio.

