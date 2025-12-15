El mirador más alto de toda Andalucía está a dos horas de Málaga: en el corazón de Sierra Nevada y repleto de rutas de senderismo

Sin embargo, en invierno, este enclave se encuentra con una doble realidad. Por un lado, las nevadas hacen que este lugar sea perfecto para la práctica de esquí de fondo. Pero, en muchas ocasiones, el ascenso en carretera hacia el puerto se ve cortado al tráfico durante gran parte del invierno por la acumulación de nieve, sobre todo entre los meses de diciembre y marzo. Por ello, es necesario planificar con antelación cualquier trayecto hacia el entorno, para poder llegar al mirador más alto de Andalucía sin sobresaltos ni incidentes.