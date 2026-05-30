Entramos en la ciudad donde mejor se bebe de España, conocida como “la milla de oro del vino de Rioja”: tiene un barrio entero de bodegas centenarias, catas a pie de calle y una estación convertida en ruta de culto

Si quieres visitar un lugar donde el vino sea una forma de entender la vida, tu destino es Haro, al noroeste de La Rioja, donde muchas bodegas históricas no están apartadas de la ciudad, sino integradas dentro de ella.

Desde el Barrio de la Estación se puede caminar hasta el casco histórico / Istock / 5

En el Barrio de la Estación es donde mejor podrás disfrutar de esta bebida que lleva más de un siglo formando parte de la economía local, de la arquitectura y de buena parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Adriana Fernández

Esta zona surgió alrededor de la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, que terminó reuniendo algunas de las bodegas más influyentes de España en apenas unos cientos de metros. Haro pasó a ser uno de los grandes centros vinícolas del país y varias bodegas comenzaron entonces a instalarse junto a la estación para facilitar el transporte de barricas y botellas de vino hacia Francia y otros mercados europeos.

Todavía hoy pueden recorrerse a pie algunas de las casas vinícolas más conocidas de España, entre ellas López de Heredia Viña Tondonia (fundada en 1877), la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE, 1879), Gómez Cruzado (1886), La Rioja Alta, S.A. (1890) o Bodegas Muga (1932). Muchas de ellas continúan siendo empresas familiares.

La zona reune algunas de las bodegas más influyentes de España / Istock / @jjfarquitectos

Más allá de poder catar el vino, la zona es muy atractiva por la arquitectura industrial del vino, con naves históricas, chimeneas, patios interiores y edificios que muestran cómo evolucionó la producción vitivinícola a lo largo de más de un siglo.

Lo mejor es que planifiques tu visita con algo de antelación, ya que muchas bodegas ofrecen recorridos guiados con cata incluida, pero suelen requerir reserva previa.

En el Barrio de la Estación se concentran bodegas históricas fundadas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX / Istock / t

Si vas a viajar en junio, merece la pena consultar si se celebra el evento “La Cata del Barrio de la Estación”, una cita bienal que reúne a las bodegas del entorno en una jornada conjunta.

Ese mismo mes el municipio celebra sus fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro, que incluyen la conocida Batalla del Vino, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. La celebración tiene lugar cada 29 de junio, día de San Pedro, y reúne a miles de personas en los alrededores de los Riscos de Bilibio, donde los participantes se lanzan vino unos a otros vestidos tradicionalmente de blanco.

Muchas bodegas ofrecen recorridos guiados con cata incluida / Istock

Más allá de las bodegas, el vino sigue marcando buena parte de la vida cotidiana en Haro y en numerosas calles del centro aparecen bares especializados en vinos de Rioja, pequeños calados tradicionales y restaurantes donde la cultura vinícola está muy presente. No dejes de pasarte por La Herradura, una de las zonas más conocidas por ser el núcleo histórico de tapas y vinos de la ciudad.

El casco histórico conserva también numerosos edificios ligados a la prosperidad comercial que vivió la ciudad durante el auge vinícola. Desde el Barrio de la Estación se puede caminar hasta esta zona en unos 15 minutos. Párate en la plaza de la Paz, presidida por el Ayuntamiento, y encontrarás bares y restaurantes donde disfrutar de la tradición gastronómica riojana. Tampoco te pierdas la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, la Iglesia de Santo Tomás o varios palacios nobiliarios que forman parte del patrimonio monumental del municipio.

Los alrededores de Haro permiten también recorrer algunos de los paisajes vinícolas más conocidos de La Rioja Alta, con carreteras rodeadas de viñedos y pequeños pueblos muy ligados a la cultura del vino.