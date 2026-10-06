La milla de oro del vino es donde la élite española compra su bodega: viñedos infinitos, monasterios convertidos en hoteles de lujo y un tinto que tarda diez años en salir al mercado

Lo primero que sorprende de este tramo del Duero no es el paisaje, que también, sino las cuentas. Hay un vino que cuesta 12 euros y otro, a un cuarto de hora en coche, que pasa de 1.000. Del caro se hacen menos de 8.000 botellas al año y se venden casi todas antes de que el vino salga de la bodega. Del barato se hace de sobra, pero eso no quita que sea un mal vino. Los dos crecen en la misma tierra, bajo el mismo cielo, a tiro de piedra uno de otro. Esa distancia de precio, en tan pocos kilómetros, es la que ha convertido esta franja de la Ribera del Duero vallisoletana, entre Peñafiel y Tudela de Duero, en lo que se llama desde hace años "la milla de oro del vino".

Algunos de los mejores vinos de España salen de estos viñedos. / Istock

Para entenderla conviene mirar las puertas de las bodegas y leer los apellidos. Casi ninguno es el de quien plantó la primera viña. Son los de quienes compraron, y la mayoría compró en los años ochenta, cuando este rincón de Castilla todavía era barato y nadie habría pagado 1.000 euros por una de sus botellas.

Adriana Fernández

Quién compró aquí, y por qué se nota

El caso que lo explica todo es Vega Sicilia. La fundó Eloy Lecanda en 1864, pero la bodega que hoy conocemos arranca el 15 de abril de 1982, el día que David Álvarez la compró ante notario en el Zalacaín de Madrid. La familia Álvarez sigue al frente y ha convertido el nombre en una marca que se vende en medio mundo. Lo coherente con esa leyenda es que Vega Sicilia no reciba a nadie: la bodega no abre al público y solo hace visitas privadas, como un château de Burdeos. Se puede pasar por delante, ver los jardines desde la carretera y poco más. Es la única de la milla que se permite no enseñarse.

Los viñedos de Vega Sicilia en Valbuena de Duero / Istock / samuel howell

Las demás han hecho justo lo contrario, y ahí está el negocio. En 1982, el mismo año de la compra de Vega Sicilia, Florentino Arzuaga se quedó con La Planta, una finca de más de 1.400 hectáreas en Quintanilla de Onésimo con ciervos y jabalíes sueltos. Tardó una década en construir la bodega, pero cuando lo hizo la montó entera: hotel de cinco estrellas, spa y, dentro, el restaurante Taller, con una estrella Michelin desde la guía de 2020. A las 13.30, de martes a domingo, abre su sala para comer mirando la viña. Se visita y se cata con reserva, y por 1.400 hectáreas de finca uno entiende de golpe qué quieren decir con "viñedos infinitos".

A pocos kilómetros, en la misma Quintanilla, Finca Villacreces cambió de manos en 2004: la compró la familia Antón, la de Izadi en Rioja y Vetus en Toro, y la reabrió en 2007. Es de las más amables para el visitante, con bicicleta eléctrica para recorrer sus 64 hectáreas de viñedo y picnic entre las cepas, siempre con reserva.

Viñedo en España. / Istock

Y luego están los dos rebeldes, los que ni siquiera pueden poner en la etiqueta el nombre de Ribera del Duero. Mariano García montó Mauro en Tudela de Duero después de treinta años como responsable técnico de la propia Vega Sicilia. Lo hizo poco antes de que naciera la denominación, en 1982, y por un asunto de límites geográficos se quedó fuera. En lugar de pelearlo, lo lleva con orgullo: vende como Vino de la Tierra, conserva una casona del siglo XVII con sus calados y tiene, desde 2004, una bodega nueva al lado. El otro rebelde es un danés: Peter Sisseck sacó en 1995 la primera añada de Pingus, con cuatro hectáreas de cepas de 1929 que están en La Horra, ya en Burgos, fuera de la milla. La bodega sí está aquí; las viñas, al otro lado de la raya. Esas rarezas no le restan ni un visitante a la zona, al contrario: son parte de lo que se viene a ver.

Viñedos infinitos, y cuánto miden de verdad

"Infinitos" es la palabra que se utiliza para decir que los puedes ver hasta donde alcanza la vista, pero sobre el terreno tienen número. Abadía Retuerta, en Sardón de Duero, es una de las postales más icónicas: 700 hectáreas de finca, 193 de viñedo repartidas en 54 pagos, y cada pago con una sola variedad, como si fueran parcelas de coleccionista. Su visita premium recorre esos pagos y termina con una cata en la nave de barricas. Más abajo, entre Pesquera y Valbuena de Duero, Hacienda Monasterio tiene 167 hectáreas con 108 plantadas y una bodega de principios de los noventa. La mayor de todas se la lleva La Planta, de Arzuaga, que tiene 1.400 hectáreas de viñedos.

Abadía Retuerta LeDomaine / Abadía Retuerta LeDomaine

¿Algo que tienen todas en común? La altitud. Muchas de estas viñas rondan los 900 metros, con un clima que en las noches de septiembre hace que sea frío por la noche y caluroso por el día. Eso hace que la uva madure despacio y aguante la acidez, que es lo que hace especial a este vino. La vendimia aquí arranca a finales de agosto y se alarga hasta octubre, cuando la hoja empieza a ponerse de tonalidades ocres y rojizas antes de que la cepa se quede sin ninguna de ellas en invierno.

Dormir donde rezaban los monjes

La segunda promesa de este lugar: los monasterios. Abadía Retuerta LeDomaine es un monasterio premostratense de 1146 reconvertido en hotel, con 30 habitaciones en la antigua hospedería y un spa en las caballerizas. Tiene las Tres Llaves Michelin, la máxima distinción hotelera de la guía, que renovó en septiembre de 2026. En el que fue comedor de los monjes está hoy el restaurante Refectorio: una estrella Michelin, estrella verde y dos Soles Repsol para la cocina de Marc Segarra, que trabaja con un huerto a orillas del río, el Huerto de los Monjes, donde crecen más de 150 variedades.

Abadía Retuerta Ledomain / Abadía Retuerta Ledomain

El otro monasterio queda en Valbuena de Duero. Castilla Termal Monasterio de Valbuena es cisterciense, del siglo XII, uno de los mejor conservados de Europa, y hoy es un balneario con 79 habitaciones y más de 18.000 metros cuadrados. El spa, de más de 2.000, se nutre del agua de la fuente de San Bernardo; el claustro sigue en pie, hay huerto ecológico y hasta un viñedo propio del que sale un tinto, el Converso, que se bebe en la que fue la bodega de los monjes. Dormir dentro de ocho siglos de piedra y bajar luego a la piscina termal resume bastante bien de qué va esta zona.

Quien quiera la cama pegada a la viña tiene además el hotel de Arzuaga, con su bodega al lado. Y en Peñafiel, a los pies del castillo, el AF Pesquera ocupa una vieja harinera de 1922.

El tinto que espera diez años

Vuelve la pregunta del principio: ¿cómo puede un vino valer más de 1.000 euros? La respuesta, en parte, es el tiempo. El Único de Vega Sicilia pasa al menos diez años entre la madera y la botella antes de salir a la venta; se hace con 40 hectáreas de la finca y una añada reciente se mueve entre los 400 y los 550 euros. No es que no quieran venderlo rápido: es que el vino no está listo hasta entonces.

Viñedo en la Ribera del Duero, Valladolid. / Istock

El vino Pingus lleva la lógica al extremo. "Nuestra idea nunca fue vender un vino caro", dijo Peter Sisseck. Su primera botella, en 1995, salió a unos 20 euros. Hoy se pide por más de 1.000, y la bodega vende solo a distribuidoras, nunca a particulares, así que ni acercándose a Quintanilla se consigue una. El precio no lo pone él, dice; lo pone quien está dispuesto a pagarlo.

Al otro lado de esa escala está Pruno, el pequeño de Finca Villacreces: 14 euros, el vino con el que casi cualquiera puede llevarse a casa un trozo de la milla de oro. A la bodega se va con reserva, y entre ese Pruno y aquel Pingus caben quince kilómetros y mil euros de diferencia.