Miguel Delibes situó sus mejores páginas en esta comarca repleta de campos de cereal: "Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo"

Delibes fue mucho más que un novelista. Su pasión por el campo le llevó a recorrer durante décadas montes, páramos, laderas y cotos de la provincia. Fue cazador, pescador y naturalista, y su defensa del mundo rural aparece en buena parte de su obra. Fue en Valladolid, donde se encuentra una tierra de cereal que llega hasta donde alcanza la vida, salpicada de pueblos pequeños con iglesias, donde el artista halló inspiración durante años. Un lugar donde los municipios cercanos no suman más de 40 habitantes, siendo un claro ejemplo de lo que se conoce como 'España vaciada'.

Miguel Delibes quedó enamorado de esta comarca y sus paisajes repletos de campos de cereal / Istock / JLGutierrez

La Tierra de Campos es una comarca sin límites administrativos fijos que se extiende, sobre todo, por las provincias de Valladolid, Palencia, León y Zamora, en pleno corazón de la Meseta Norte. La convivencia de culturas cristiana, musulmana y judía dejó una huella artística que todavía hoy define el paisaje construido de la comarca: el arte mudéjar, presente en decenas de iglesias de ladrillo repartidas por sus pueblos.

La huella mudéjar de sus pueblos

En Paredes de Nava, cuna del poeta Jorge Manrique, la iglesia de Santa Eulalia impresiona por sus dimensiones casi catedralicias, mientras que la torre mudéjar de la iglesia de San Martín alberga hoy el Centro de Interpretación de Tierra de Campos.

Redacción Viajar

En Becerril de Campos, el interior mudéjar de la iglesia de Santa María es considerado el mejor conjunto de este estilo en toda la comarca, lo que le ha valido el sobrenombre de "Estrella de Campos". Villalón de Campos, además de por sus quesos, es célebre por su Rollo Jurisdiccional, de estilo gótico florido, que varias fuentes describen como el más artístico y hermoso de España. Y en Grajal de Campos, conocido antiguamente como "el granero de España", se conserva un castillo renacentista a solo seis kilómetros de Sahagún, otro de los grandes centros medievales y mudéjares de la zona.

Tierra de Campos (Castilla y León) / Wikimedia Commons

Un escritor enamorado del paisaje y las gentes de su tierra

Cuando Delibes hablaba del "cielo alto y la tierra llana", no se refería a Castilla en abstracto. En sus propios textos de ensayo, recogidos en su obra 'Castilla, lo castellano y los castellanos', precisó que esa sensación de infinitud y vacío que produce el paisaje en el forastero se refiere a la Castilla llana y, más propiamente, a la Tierra de Campos. "Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo", con esta poética frase supo resumir de forma magistral la inmensidad del firmamento de la meseta y la dependencia que los agricultores locales han tenido históricamente de la climatología.

Pero la conexión no es solo literaria: en 1962, Delibes acompañó al fotógrafo Ramón Masats en un recorrido de un día por la comarca para conocer de primera mano los parajes que después retrataría en El pueblo en la cara (1964), un libro ilustrado con imágenes. Ahora, más de sesenta años después de que Delibes recorriera estos pueblos, la comarca sigue enfrentando el mismo reto que el escritor intuyó en sus páginas: la despoblación del campo castellano.

La capital 'no oficial' de Tierra de Campos Si hay una localidad que resume el pasado señorial de la comarca, esa es Medina de Rioseco, conocida como la Ciudad de los Almirantes por su vinculación con el Almirantazgo de Castilla y el linaje de los Enríquez. Su conjunto de soportales en la Calle Mayor, también llamada la Rúa, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965. Por sus afueras discurre además el ramal de Campos del Canal de Castilla, una obra de ingeniería del siglo XVIII que hoy puede recorrerse en barco turístico.

Las rutas cercanas que siguen los pasos de Miguel Delibes

Quienes quieran seguir sus pasos pueden hacerlo a través de seis rutas turísticas creadas por la Diputación de Valladolid a partir de sus libros. Son una manera diferente de recorrer la provincia y acercarse a lugares que, aunque aparecen en las páginas del escritor, siguen existiendo lejos de los circuitos turísticos más conocidos: la ruta de 'Las perdices del domingo' pasa por Olmedo, Tordesillas, Villanueva de Duero, Villanubla y Villafuerte de Esgueva. Son localidades que Delibes utilizó como escenarios de sus jornadas de caza, viajes y recuerdos, pero también como una ventana a la vida cotidiana del campo castellano.

En 'Diario de un cazador', el recorrido incluye San Miguel del Pino, Villanueva de Duero, La Mudarra, Villavaquerín, Quintanilla de Onésimo y Valladolid. El escritor mezcló en esta obra lugares reales con otros nacidos de la ficción, pero los paisajes que inspiraron sus historias todavía pueden recorrerse. 'Mi vida al aire libre' propone quizá el itinerario más variado: atraviesa la provincia a través de dos grandes recorridos, uno entre Valladolid y Medina de Rioseco; y otro que sigue los valles del Duero, el Jaramiel y el Esgueva hasta Peñafiel.

Tierra de Campos (Castilla y León) / Wikimedia Commons

'El último coto' conduce hasta el territorio que Delibes consideró su último gran escenario de caza: El Bibre. El itinerario recorre los términos de Bercero, San Salvador de Hornija, Vega de Valdetronco, Marzales y Gallegos de Hornija, entre páramos y laderas. 'La ruta de Aventuras, venturas y desventuras' sigue las salidas al campo que Delibes realizó entre 1971 y 1974, desde Olmedo hasta Peñafiel. Por último, 'Con la escopeta al hombro' recorre algunos de los pueblos más vinculados a los recuerdos cinegéticos del escritor: Pedrosa del Rey, Los Villaesteres, Serrada, San Miguel del Pino, Villamarciel, Boecillo y Villafuerte.