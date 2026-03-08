La conocen como la Miami española: es la calle más larga de España, está entre dos mares y tiene playas a ambos lados
La Manga del Mar Menor, en la Región de Murcia, es una franja litoral de unos 22 kilómetros donde una misma avenida atraviesa urbanizaciones y playas entre el Mediterráneo y el Mar Menor.
En la costa de la Región de Murcia existe una formación geográfica poco habitual: una lengua de arena que separa el mar Mediterráneo de una gran laguna salada. Esa franja es La Manga del Mar Menor, un cordón litoral de unos 22 kilómetros de longitud que separa dos masas de agua muy diferentes.
Al ser tan particular, muchas veces se la menciona como “la calle más larga de España”, ya que a lo largo de toda la franja discurre prácticamente una única vía principal (la Gran Vía de La Manga) que conecta urbanizaciones, hoteles, puertos deportivos y zonas de playa desde un extremo a otro.
Pertenece principalmente al municipio de San Javier, aunque el tramo final forma parte de Cartagena y su posición geográfica es poco habitual: a un lado queda el Mar Mediterráneo, mientras que al otro se extiende el Mar Menor.
En el lado del Mediterráneo las playas suelen tener mayor oleaje y una mayor exposición al viento. En cambio, en el Mar Menor las aguas son poco profundas y mucho más tranquilas, lo que ha hecho que se populricen actividades como la vela ligera o los deportes náuticos.
Esta combinación ha hecho que la zona se volviese un destino muy popular para quienes buscan playas amplias y diferentes opciones de ocio marítimo sin alejarse demasiado de las principales ciudades de la región.
Un paisaje litoral muy poco común
La Manga es, en realidad, un cordón litoral natural. Se trata de una acumulación de arena que durante siglos fue modelada por corrientes marinas y sedimentos procedentes del Mediterráneo. Y aunque este tipo de formaciones existen en otros puntos del mundo, pocas han desarrollado una urbanización tan extensa sobre ellas.
Por otro lado, la anchura de la franja varía según la zona. En algunos tramos supera el kilómetro, mientras que en otros apenas alcanza los 100-200 metros, una estrechez que hace que en muchos puntos sea posible caminar pocos minutos y pasar de una playa a otra, cambiando de mar rápidamente.
La comunicación entre ambas aguas se produce a través de pequeños canales naturales llamados “golas”, que permiten la entrada de agua del Mediterráneo hacia el Mar Menor y ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema de la laguna.
De espacio natural a gran destino turístico
Hasta mediados del siglo XX, La Manga era un lugar prácticamente despoblado. Solo existían algunas casas aisladas y pequeños embarcaderos utilizados por pescadores.
Sin embargo, en los años 60 se produjo el gran cambio cuando comenzó un ambicioso desarrollo turístico impulsado por el empresario Tomás Maestre. Su proyecto buscaba convertir esta franja litoral en un gran destino vacacional del Mediterráneo español. ¡Y vaya que si lo consiguió!
A partir de entonces, se construyeron hoteles, apartamentos, puertos deportivos y zonas residenciales que fueron ocupando buena parte del cordón litoral y convirtieron al lugar en lo que conocemos hoy en día.
Durante las décadas siguientes La Manga se consolidó como uno de los destinos de verano más conocidos del litoral murciano. Pero son los edificios, que se suceden a lo largo de la costa, lo que han llevado a compararla en ocasiones con zonas costeras muy urbanizadas de Estados Unidos, de ahí el apodo de “la Miami española”.
Síguele la pista
Lo último