Así es el Mercadona más bonito de España: en una iglesia rehabilitada que es un tesoro arqueológico

Si vas a Talavera y tienes un antojo de última hora, ¡qué menos que saber la historia del sitio donde ahora compras tus caprichos favoritos! Primero, conviene aclarar, para no patinar: no es que hoy se compre dentro de una iglesia intacta (no hay nave completa con altar, bancos y vidrieras como en otras reconversiones europeas). Lo que hay es un supermercado moderno con integración patrimonial en el mismo enclave histórico. Ese matiz es importante, porque es justo lo que hace que el proyecto sea interesante, y es que no convierte el pasado en decorado, pero tampoco lo borra como si nunca hubiera existido. El conjunto no se queda solo en el templo desaparecido, sino que también se restauró e integró una casa-patio vinculada al entorno, como parte de esa intención de encajar el edificio en el casco histórico sin romperlo.